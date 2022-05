Ordinanza per montaggio gru

in via Brigata Macerata

MACERATA - Il provvedimento in vigore di lunedì 23 maggio

19 Maggio 2022 - Ore 13:43 - caricamento letture

Nuova ordinanza del Comando della Polizia locale di Macerata per regolamentare la sosta in via Brigata Macerata dove lunedì 23 maggio verrà montata una gru all’interno di un cantiere edile che si trova nella zona. Il provvedimento prevede dalle 7 alle 19 in via Brigata Macerata il divieto di sosta con rimozione forzata, su tutto il piazzale adibito a parcheggio adiacente via Barilatti.

