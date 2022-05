Nidi artificiali per germani reali,

la presentazione al Caccia Village

IL PROGETTO della Federcaccia Macerata ha riscosso l'interesse dei partecipanti al salone nazionale che si è svolto a Bastia Umbra

19 Maggio 2022

Nidi artificiali per la nidificazione dei germani reali, al termine del Caccia Village, salone nazionale della Caccia e del Tiro che si è svolto a Bastia Umbra, i ragazzi del progetto “Mallard”, unitamente all’ambito territoriale di Caccia Macerata 2 ed Acma e Federcaccia, tracciano un bilancio dell’esperienza. «Sono stati tre giorni indimenticabili, il successo avuto dal progetto è stato eccezionale – dice Nazzareno Galassi, presidente provinciale Federcaccia Macerata – . Già dal primo giorno la curiosità è stata tanta da parte del pubblico, sono stati distribuiti volantini con tutta la spiegazione del progetto e la costruzione del nido, cacciatori da tutta Italia hanno chiesto spiegazioni e dato i loro pareri. Abbiamo anche scoperto che ci sono ragazzi che hanno già riprodotto i nidi e stanno funzionando anche da loro, pertanto i risultati ottenuti sono stati sicuramente molto positivi. Sicuramente il coinvolgimento di tanti cacciatori nella gestione faunistica è fondamentale per ottenere questi risultati, e crea un ottimo presupposto per continuare a posizionare questi nidi artificiali in tante zone umide aumentando il numero delle strutture, finalizzate ad un incremento della specie germano reale – conclude Galassi -. Ora non ci resta che continuare a lavorare così e pensare a nuovi progetti da portare avanti. Sicuramente non è il momento di fermarsi anzi, ci sono già nuove idee in cantiere e nuove aspettative per il prossimo Caccia Village. Un caloroso grazie a tutti quanti vorranno continuare a portare avanti questo tipo di progetti».

