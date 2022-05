Monteneri blinda il Chiesanuova:

«I bonus ce li siamo giocati,

adesso basta calcoli»

PROMOZIONE - Il centrale difensivo dopo il ko con la Maceratese: «Non potevamo mica illuderci di poter dominare il torneo, forse ci eravamo montati la testa per i nove punti di vantaggio. Andiamo in campo e giochiamo come sappiamo, non abbiamo paura di non farcela»

18 Maggio 2022

«Contro la Maceratese domenica è stata persa l’imbattibilità interna, l’unica che ancora restava, è stato perso purtroppo Pierantonelli per un bruto fallo che meritava il rosso ed è stato perso 0-1 il big match della 30° giornata di Promozione. Ma tutto il resto è ancora saldamente nelle mani del Chiesanuova e dunque continuerà la difesa del primo posto nel girone B». Con queste parole inizia una nota stampa diffusa dalla società del presidente Bonvecchi, che a freddo ritorna sul ko interno nella sfida con la Maceratese.

«Difesa del primato? E allora parola a Matteo Monteneri, perno del reparto arretrato, quella linea di protezione che a lungo è stata diga e che, con 19 reti subite, rimane la migliore del torneo. Nessun braccino, nessuna stanchezza, nessuna paura che i rivali abbiano trovato le soluzioni tattiche per imbrigliare il gioco di mister Migliorelli, a detta del pilastro Monteneri calcoli e qualche illusione hanno giocato un brutto scherzo. Le due sconfitte di fila, fenomeno mai verificatosi prima, fungeranno da sana sveglia», prosegue il club.

Che partita è stata domenica? «Equilibrata, la Maceratese ha avuto due occasioni nel primo tempo ma noi abbiamo preso la traversa (Mongiello). Nella ripresa ha fatto la differenza un episodio, il rigore procurato e segnato da Diemè». C’è chi dice che al Chiesanuova è venuto il braccino, la paura di non farcela dato che non ha mai raggiunto l’Eccellenza nella sua storia «Nient’affatto. Forse ci eravamo montati la testa per i 9 punti di vantaggio». Sabato a Monteprandone c’è il Centobuchi Mp ultimo. Il calendario fornisce la ripartenza migliore? «In teoria sì ma chi ha visto gli ascolani sabato a Montecosaro ha detto che correvano come matti. Sono ultimi ma se non ci credevano più non avrebbero fatto quella partita e vinto 2-3 dopo 8 mesi».

Il Chiesanuova riparte dalla difesa? «Il primo obiettivo è sempre non prendere gol, ma ovviamente dobbiamo vincere sabato là e nelle ultime due uscite, oltre a subire sempre gol, non abbiamo segnato. I bonus ce li siamo giocati, adesso basta calcoli, andiamo in campo e giochiamo come sappiamo». Che vuol dire ai tifosi? «Che il campionato si deciderà all’ultima giornata, noi ci saremo e vogliamo anche loro ad incitarci. Non potevamo mica illuderci di poter dominare il torneo, queste sconfitte ci daranno la giusta sveglia».

