Madonna del Monte-Sambucheto,

chiuso un tratto per lavori

VIABILITA' - Ordinanza della polizia locale di Macerata. Dal 23 maggio al 30 giugno, con orario 0-24, stop dall’ingresso del canile municipale fino all’incrocio con contrada Acquesalate

18 Maggio 2022 - Ore 13:11 - caricamento letture

Per consentire i lavori di consolidamento della strada comunale Madonna del Monte – Sambucheto, che verranno effettuati dalla ditta Geofond, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che stabilisce, dal 23 maggio al 30 giugno, con orario 0-24, la chiusura della stessa dall’ingresso del canile municipale fino all’incrocio con contrada Acquesalate. Il provvedimento prevede anche l’obbligo di direzione a destra per i veicoli che provengono da contrada Acquesalate dirette verso la strada comunale Madonna del Monte, circolazione consentita a monte e a valle dei lavori per i mezzi impegnati nei lavori, per i veicoli diretti al canile municipale, per operazioni di carico e scarico e per i residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA