Elenco dei rilevatori statistici,

selezione pubblica per il rinnovo

MACERATA - Le domande devono pervenire esclusivamente in modalità online, tramite Spid, entro le 12 del prossimo 27 maggio compilando il modulo disponibile nel sito del Comune

Pubblicato l’avviso di selezione pubblica per rinnovare l’elenco comunale dei rilevatori statistici del Comune di Macerata e per la formazione di una graduatoria per soli titoli. Le domande per partecipare alla selezione devono pervenire esclusivamente in modalità online, tramite Spid, entro le ore 12 del prossimo 27 maggio compilando il modulo disponibile nel sito del Comune.

«I requisiti per partecipare alla selezione – si legge in una nota del Comune – sono età non inferiore ad anni 18, diploma di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale o titolo di studio equiparato che permette l’accesso all’università, essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, godere dei diritti civili e politici e per i cittadini stranieri godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, non avere avuto condanne penali, né essere stati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, non avere un lavoro dipendente a tempo indeterminato e non svolgere lavoro autonomo e/o un’attività professionale abituale rientrante nel campo di applicazione dell’Iva, non essere stati esclusi dai compiti di rilevatore statistico a seguito di accertamenti negativi da parte dell’Istat, essere disponibili a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio e a proprie spese nell’ambito del territorio assegnato, saper usare i più diffusi strumenti informatici e possedere adeguate conoscenze informatiche e, infine, idoneità psico-fisica a svolgere le funzioni proprie del rilevatore statistico. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Statistica, viale Trieste, 24, 0733256269, e mail statistica@comune.macerata.it mentre l’avviso completo e la modulistica sono disponibili nel sito del Comune www.comune.macerata.it

