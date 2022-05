Corsa alla raccolta dei rifiuti,

gara di plogging al “Divini”

SAN SEVERINO - Presentata questa mattina l'iniziativa in programma per sabato 21 maggio

18 Maggio 2022 - Ore 12:50 - caricamento letture

‘La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica’ è il progetto presentato questa mattina nell’aula magna dell’Itts ‘E.Divini’ alla presenza del dirigente scolastico Sandro Luciani, dell’assessore all’istruzione del comune di San Severino professoressa Vanna Bianconi, delle coordinatrici del progetto professoresse Federica Cicconi e Giulia Pacini Panebianco, della professoressa Paola Fiori e del professor Livio Poleti. Moderatore dell’incontro è stato Marco Moscatelli.

All’incontro è stato illustrato il progetto con particolare attenzione alla manifestazione che l’Itts ‘E. Divini’ sta organizzando per il 21 maggio e che consisterà in una gara di Plogging, ovvero camminata/corsa congiunta alla raccolta dei rifiuti per le vie del centro cittadino.

L’organizzazione della manifestazione è stata possibile grazie al patrocinio del comune di San Severino , con la collaborazione della proloco, dell’Assem, del Cosmari e della Contram, con il sostegno degli sponsor Centro Medico Blu Gallery, Novavetro e Rhütten. L’evento è organizzato in collaborazione con fabbricaeventi.com.

