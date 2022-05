Tipicità in blu,

al via le giornate della Blue Economy

FESTIVAL - Un’intensa agenda di confronti che da domani, mercoledì 18 a venerdì 20 disegnerà le nuove traiettorie della bio-economia. Si comincia mercoledì con “Sostenibilità ed Agenda 2030”, giovedì in programma la giornata della cantieristica, il BtoB della nautica ed il lancio degli Stati Generali del Turismo. Nel pomeriggio laboratorio blu con L’Università dell’Indiana. Venerdì attenzione puntata sulle città portuali intelligenti dell’Adriatico. Appuntamenti nel fine settimana

Dal 18 al 22 maggio la nuova economia per l’Adriatico passa dalla Mole Vanvitelliana di Ancona. Le giornate della blue economy aprono Tipicità Festival 2022 con un’intensa agenda di confronti che da mercoledì a venerdì disegnerà le nuove traiettorie della cosiddetta bio-economia.

Cantieristica e nautica, impronta ambientale, innovazione per l’ecosistema, pesca e diversificazione, ma anche i nuovi turismi e la formazione per l’economia blu. Sono solo alcuni degli argomenti al centro della tre giorni che porterà a consesso ad Ancona Atenei, centri di ricerca, poli tecnologici, associazioni ed imprenditori dei settori coinvolti.

Si comincia mercoledì con “Sostenibilità ed Agenda 2030”, a cura del progetto Blue Coast Agreement, e con “Sfumature rosa in un mondo blu”, proposto dall’Università Politecnica delle Marche (a Monte Dago). In programma anche il focus “La diversificazione delle attività di pesca”, organizzato da Legacoop Agroalimentare.

Giovedì mattina in programma la giornata della cantieristica ed il BtoB della nautica organizzati da Cna, mentre Confcommercio lancia gli Stati Generali del Turismo, con l’intervento del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Nel pomeriggio laboratorio blu con L’Università dell’Indiana ed un gruppo di studenti venuti dagli States proprio per approfondire le traiettorie peculiari del modello adriatico. “Yachting Law, dall’idea al mercato” è invece il titolo dell’approfondimento approntato da Confartigianato per gli imprenditori, sempre nel pomeriggio di giovedì.

Venerdì attenzione puntata sulle città portuali intelligenti dell’Adriatico. Polo Tecnologico dell’Alto Adriatico e Comune di Ancona, con il progetto Ecomap, presentano un ciclo di incontri focalizzati su formazione, tecnologie digitali per i beni ambientali e culturali, economia circolare e la firma finale di un memorandum tra gli interlocutori dello sviluppo blu. “In balia delle onde, troviamo una nuova rotta” è il titolo dell’incontro con l’esperto Luca La Mesa, a cura di Cna nel pomeriggio. Alle 17 in programma anche l’inaugurazione della mostra “La Cultura della plastica-Arte, design, ambiente”, realizzata dal Museo Tattile Statale “Omero”.

Tipicità in Blu continuerà nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 maggio con le giornate del Festival: degustazioni guidate di mare e di terra, personaggi e volti noti, minicrociere, circuiti di menù ed aperitivi in blu e la Sailing Chef. La manifestazione è organizzata da Comune di Ancona e Fondo Mole, con la Camera di Commercio delle Marche ed una nutrita squadra di associazioni di categoria, Atenei e centri di ricerca, sodalizi culturali ed aziende leader del territorio, con Banco Marchigiano nel ruolo di project partner.

