Borghi più belli d’Italia,

Treia protagonista all’assemblea

SUMMIT- La consigliera comunale Sabrina Virgili ha partecipato all’incontro nel trevigiano: «Puntiamo sul turismo di prossimità»

17 Maggio 2022 - Ore 10:38 - caricamento letture

Treia protagonista alla 22esima assemblea dei Borghi più belli d’Italia che si è svolta a Follina, nel trevigiano. Sabrina Virgili, la consigliera comunale delegata ai Borghi, ha rappresentato il Comune partecipando attivamente all’incontro in cui è stata sottolineata la volontà di recuperare, valorizzare e mantenere il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presenti nei piccoli centri.

«Treia è testimone di un grande aumento di visitatori alla ricerca di un turismo esperienziale, registrato in gran numero dopo il Covid, grazie a un’offerta ricca di proposte, ma a dimensione d’uomo – si legge in una nota del Comune -. La città ha ricevuto il premio come borgo più visitato in moto ed è pronta a proiettarsi alla bella stagione con una nuova offerta in cui tornano in presenza anche numerose iniziative che la pandemia ha bloccato». «Si è parlato del turismo esperienziale, che sempre più prende piede in Italia e nel mondo, dei progetti che l’associazione ha per il prossimo futuro e dell’efficacia che si ha nel fare rete – dice Sabrina Virgili – . Nelle comunità che appartengono al club de I Borghi più Belli d’Italia si trovano bellezze naturali e monumenti ricchi di storia e cultura tutte da scoprire. I Borghi, una città diffusa su tutto il territorio nazionale capace di emozionare il turista, sempre alla ricerca di gioielli preziosi». Nel fine settimana del 25 aprile si sono registrati i primi numeri in aumento di visitatori interessati al trekking urbano tra i luoghi di Dolores Prato, ma non solo. Numeri confermati anche nell’ultimo weekend quando sono arrivati pullman e gruppi in visita alle bellezze della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA