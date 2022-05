“Volti ritrovati”

a Villa Colloredo Mels

RECANATI - Sabato 21 maggio la presentazione del libro/documentario di Gianmaria Pennesi

Si terrà sabato 21 maggio, alle 17.30 al Museo Civico di Villa Colloredo Mels, a Recanati, la presentazione del volume e del documentario “ Volti Ritrovati”. Con l’autore Gianmaria Pennesi ne parleranno Rita Soccio (Assessora alle Culture e Turismo del Comune di Recanati), Federica Facchini (curatrice del progetto e Docente Accademia di Belle Arti di Macerata), Oronzo Mauro (Docente di “Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali” 24Ore Business School), Stefano Tonti (Docente Accademia di Belle Arti di Macerata e Presidente Amia).

“Volti Ritrovati” è un progetto che testimonia lo sviluppo socio-antropologico di un paese marchigiano, Montefiore dell’Aso, e del suo scorrere del tempo attraverso la rappresentazione fotografica. La fotografia come mezzo per la ricerca del tempo e delle radici, dunque: l’idea è stata di ridare vita ad alcune immagini prelevate dagli Archivi delle Famiglie di Montefiore dell’Aso (raccolta di oltre 30.000 fotografie suddivise in 120 fondi fotografici appartenenti a nuclei familiari del territorio) per far dialogare questo corpus con la contemporaneità, cercando di creare un filo con la storia, con le tradizioni, con i volti, con la memoria del nostro ambiente ed i suoi topoi.

Dagli Archivi delle Famiglie sono stati selezionati 27 scatti, ripetuti oggi negli stessi luoghi e con gli stessi volti, laddove è stato possibile.

Fotografie che cercano e osservano in quei semplici attimi, sentimenti immutabili negli anni: i sogni, le delusioni, le speranze e le certezze che appartengono ad un futuro già passato. Che fine hanno fatto tutte quelle persone, quelle amicizie, quegli amori segreti e quegli sguardi pieni di vita? Che fine hanno fatto quelle voci e quelle risate, quei sogni e quelle paure? Gli anni hanno cambiato le loro anime o quei momenti sono ancora vivi nei loro occhi? Immagini che raccontano quanta vita sia passata e quanto il tempo, silenzioso e veloce, accarezzi le nostre anime e le nostre infinite sfumature.

Il progetto di Pennesi nasce come tesi di laurea triennale conseguita nel 2020 all’Accademia di Belle Arti di Macerata, in seguito ulteriormente sviluppato nel documentario Volti Ritrovati (estate 2021) e nella pubblicazione omonima a cura di Federica Facchini (ottobre 2021). Edizioni Artemisia – Saggi d’arte, collana a cura di Stefano Tonti – progetto grafico di Massimo Mosciatti.

Ingresso libero, prenotazione consigliata: WhatsApp 3938761779/tel. 0717570410/ recanati@sistemamuseo.it

