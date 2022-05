Una scelta magistrale,

open day all’Univpm

ANCONA - Hanno preso il via oggi e proseguiranno fino a giovedì 19 maggio. Le esperienze dei laureati

Open Day all’Università Politecnica delle Marche, da oggi al 19 maggio. L’iniziativa dal titolo “Una scelta magistrale” coinvolge le 5 aree culturali dell’Ateneo: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze per presentare i corsi di laurea magistrale.

Stefania Bello si è laureata all’Università Politecnica delle Marche, ha scelto Agraria e oggi lavora come Food Technologist alla Electrolux dove può coltivare una delle sue più grandi passioni: creare e sviluppare metodi di cottura ad uso domestico con uno sguardo attento alla salute del consumatore e alla sostenibilità.

Roberta Ciocci, laureata in Economia con la passione per il marketing e le public relations, oggi è Partner Audit presso EY ed è convinta che la comunicazione e le relazioni umane siano aspetti fondamentali di ogni lavoro.

Vincenzo Castorani si è laureato in Ingegneria, la stretta connessione tra Università e mondo industriale, gli ha permesso di entrare a lavorare subito in una delle realtà più innovative nella progettazione e produzione di componenti in materiale composito avanzato e oggi è R&D Project Manager presso HP Composites S.p.A.

Zelmira Ballatore si è laureata in Medicina, oggi è oncologa e in questa branca di Medicina Interna ha potuto coniugare vari aspetti fondamentali: la biologia molecolare, l’approccio psicologico e relazionale con il paziente, la diagnostica per immagine e l’imprescindibile valutazione clinica.

Marco Ciarulli si è laureato in Scienze, oggi è il Presidente di Legambiente Marche, grazie alla formazione ricevuta può dare un contributo concreto al territorio e all’ambiente. Cinque storie di laureati Univpm ma soprattutto cinque storie di competenze acquisite durante il percorso universitario che possono essere utili a chi ora sta cercando la sua strada dal punto di vista formativo e sta progettando il proprio futuro.

L’Università Politecnica delle Marche offre, durante le giornate di orientamento, la possibilità di conoscere tutti i percorsi formativi: oltre 60 corsi di Laurea, i progetti internazionali come CampusWorld e soprattutto i nuovi corsi (in fase di approvazione ministeriale) per l’anno accademico 2022-2023 attenti alle sfide di oggi.

Tra i nuovi corsi che saranno presentati ci sono il Corso di Laurea Magistrale in lingua inglese, con sede a Pesaro, in “Green Industrial Engineering”, in collaborazione con l’Università di Urbino, che mira a formare un ingegnere energetico in grado di affrontare le problematiche legate alla conversione e produzione, al trasporto, all’accumulo e al consumo finale di energia nelle sue varie forme con attenzione all’impatto ambientale e alla gestione sicura delle informazioni. Il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione” è un corso multidisciplinare che consente di conseguire l’abilitazione alla professione di biologo e riflette una maggiore consapevolezza sociale sul ruolo della nutrizione nel mantenimento di un ottimale stato di salute.

