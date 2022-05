Le due ruote a Civitanova:

partenza del Giro-E,

passaggio della corsa Rosa

CICLISMO - Alle 12,05, in piazza XX Settembre, scatterà la tappa “Civitanova-Jesi” delle biciclette a pedalata assistita, mentre tra le 14,53 e le 15,05 circa è previsto il transito della carovana per la tappa da Pescara a Jesi

L’amministrazione comunale di Civitanova, in coabitazione con “Rcs Sport”, organizza la partenza della settima tappa del Giro-E “Civitanova-Jesi” fissata per domani, martedì 17 maggio, alle 12.05, a piazza XX Settembre.

«Per la prima volta la nostra città è coinvolta nel prestigioso circuito del Giro-E, bike experience a sostegno della mobilità sostenibile, unica nel suo genere a livello mondiale, manifestazione inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione ciclistica italiana – si legge nella nota del Comune -. Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dai propri team di appartenenza».

Per l’evento di domani, dalle 10 si animerà piazza XX Settembre con il villaggio di partenza composto dal green village e dall’area ospitality, e con la presentazione sul palco, allestito per l’occasione, delle quindici squadre partecipanti al Giro-E. Dopo la partenza della tappa, per le 12.45 è programmato l’ingresso in piazza della carovana pubblicitaria con cui si distribuiranno gadget ai presenti in un’opera di sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale.

Domani è in programma anche il passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia impegnati nella decima tappa “Pescara-Jesi”. Tra le 14,53 e le 15.05 circa è previsto il transito della carovana ciclistica a Civitanova, che interesserà in particolare via Aldo Moro, via Montenero, lungomare Piermanni, piazza Gramsci, viale Matteotti, via IV Novembre, sottopasso Broccolo, strada statale 16 direzione sud, via Pigafetta, strada Palazzaccio, via XXIV Maggio, strada del Pincio, per poi proseguire in direzione Montecosaro. Sulle vie indicate il traffico sarà interdetto circa due ore prima del passaggio.

