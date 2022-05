Al via il lavaggio dei cassonetti

per la raccolta dell’umido

MACERATA - I mezzi del Cosmari saranno in azione fino alla fine di maggio

Tornano in azione i mezzi del Cosmari per il lavaggio dei cassonetti marroni destinati alla raccolta dei rifiuti organici, a Macerata. «Le operazioni proseguiranno fino alla fine del mese, in orari studiati per non intralciare il traffico urbano – si legge nella nota del Comune -. In questo modo si intende garantire il mantenimento delle buone condizioni igieniche dei contenitori ed impedire l’insorgenza dei cattivi odori, favoriti dal repentino innalzamento delle temperature che si sono registrate negli ultimi giorni. Quello in corso rappresenta il secondo intervento di pulizia e sanificazione dei cassonetti di quest’anno, essendone già stato effettuato uno nel mese di aprile. Ulteriori passaggi sono in programma fino al termine del periodo estivo – conclude la nota -. I cittadini sono invitati a collaborare rispettando le regole del conferimento dei rifiuti organici, evitando accuratamente di gettarli direttamente nel carrellino stradale e contenendoli, invece, nei sacchetti in mater-bi, biodegradabili e compostabili, perfettamente chiusi».

