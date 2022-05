Travolta da un’auto in via Mugnoz,

17enne in ospedale

MACERATA - La giovane era sull'attraversamento pedonale quando è stata centrata da una Fiat Multipla. Alla guida un 71enne di Treia, risultato negativo all'alcoltest

Centrata da un’auto, ragazza in ospedale. E’ successo verso le 17,30 a Macerata. La giovane, una 17enne che vive in città, stava passando sull’attraversamento pedonale di via Mugnoz, quello che si trova pochi metri dopo il murales. All’improvviso, è arrivata una Fiat Multipla condotta da un 71enne di Treia che saliva da via Tucci e l’ha travolta. Un impatto violento, che ha scaraventato la giovane a terra. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. I sanitari hanno trasferito la ragazza all’ospedale di Macerata. Diverse le ferite riportate, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti hanno invece provveduto ai rilievi. Il 71enne è stato anche sottoposto all’alcoltest, che è risultato negativo.

