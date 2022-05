Schianto in moto:

42enne soccorso in eliambulanza

TOLENTINO - L'incidente in viale Vittorio Veneto, coinvolta anche vettura. L'uomo è stato trasferito a Torrette

15 Maggio 2022 - Ore 21:23 - caricamento letture

Schianto in moto, 42enne trasferito all’ospedale Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto alle 19.30 circa a Tolentino, in viale Vittorio Veneto, all’altezza del bar Urban Reef. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente della moto, un tolentinate, pare si sia scontrato con una Punto condotta da un 34enne, anche lui residente in città. Un impatto violento, con un il 42enne che è rovinato sull’asfalto. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. Viste le condizioni del motociclista, che comunque è rimasto sempre cosciente, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato così trasferito ad Ancona. Illeso il conducente della Punto. In corso gli accertamenti da parte dei militari di Tolentino per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

