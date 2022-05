“Insieme per la pace interiore”,

in 25 meditano al Politeama

con la musica di Sergio Muniz

TOLENTINO - Il workshop dedicato al benessere olistico ha visto partecipanti da tutta la provincia

15 Maggio 2022 - Ore 11:22 - caricamento letture

“Insieme per la pace interiore”, in 25 da tutta la provincia al Politeama di Tolentino per il workshop con Sergio Muniz, Morena Firpo e Sibilla Leanza. L’iniziativa aveva l’intento di riscoprire la propria serenità interiore, attraverso discipline olistiche come la Bioenergetica, lo Yoga, la meditazione e l’ascolto di musica devozionale. Un percorso che i tre operatori olistici hanno svolto con tutti i partecipanti, nel corso di 5 ore, nella sala polivalente del Politeama.

«Abbattere le corazze che si formano nella personalità, favorire l’armonia tra corpo, mente e spirito, liberare la mente con la meditazione e ritrovare la serenità con l’ascolto di canti e musiche spirituali, ha generato in ogni partecipante un senso armonico del proprio io interiore, con un grande successo della manifestazione – si legge in una nota -. Nella parte finale, Sergio Muniz e Morena Firpo si sono esibiti in un concerto di musiche devozionali, presentando in anteprima il proprio cd, in uscita a giugno, dove hanno unito le melodie della musica tradizionale indiana ai ritmi pop contemporanei. L’evento è stato organizzato da Sibilla Leanza che svolge da oltre 25 anni la propria attività olistica in provincia, attraverso la Bioenergetica, lo Yoga e la Naturopatia. Il Politeama è stato felice di aprire le sue porte anche alla nuova cultura del benessere che, oltre alla pratica olistica, vede protagonista l’universo della musica.

