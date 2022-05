“Con la resilienza”,

riflessioni insieme

a bambini e adulti

CIVITANOVA - L’assessorato alla Famiglia e l'Asp Paolo Ricci hanno organizzato un evento gratuito in programma mercoledì 18 maggio alle 17 al giardino del centro pastorale Don Bosco

L’assessorato alla Famiglia di Civitanova e lo sportello “Famiglie al centro”, gestito dall’Asp Paolo Ricci, hanno organizzato un evento gratuito dal titolo “Con la resilienza”, in programma mercoledì 18 maggio alle 17 al giardino del centro pastorale Don Bosco in via Giovanni Verga 62. L’evento è rivolto ai bambini ed agli adulti con l’obiettivo di riflettere insieme sul tema della resilienza, per concedere un momento di svago da trascorrere tutti insieme all’aperto. «La pandemia ha causato molteplici ripercussioni ai bambini, il cui benessere psicologico ed emotivo è stato messo a dura prova quanto quello degli adulti – si legge nella nota del Comune -. Da qui è partita l’idea di creare uno spazio dedicato proprio ai più piccoli attraverso la creazione di un momento ludico ricreativo che li facesse sentire protagonisti. Si alterneranno momenti di gioco, di musica e parole grazie alla partecipazione del musicista educatore Francesco Bigoni dell’Asp Paolo Ricci, di due animatori Moony e Kinson e dell’equipe psicopedagogica del centro per la famiglia. L’evento vedrà anche la speciale partecipazione di Nicola, un bambino che proprio durante il lockdown, ha trovato l’energia per scrivere una raccolta di storie, tradotta in un libro, intitolato “Le storie di Nicola al tempo del virus Coronello”, i cui passi saranno da lui stesso raccontati. Copie del libro saranno distribuite ai bambini presenti».

«Con grande gioia riprendiamo le attività in presenza tra piccoli, proprio celebrando il talento e la resilienza di un bambino, con un pomeriggio di festa e divertimento aperto a tutti – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi -. “Civitanova città con l’infanzia” è una progettualità che abbraccia tutti i cittadini ed è magnifico che in questa occasione sia proprio dall’infanzia che ci viene regalato un insegnamento di forza, resistenza agli urti un modo creativo e riflessione sui tanti aspetti della vita, che il piccolo autore tocca con tenerezza e profondità. Aspettiamo le famiglie per questo momento insieme, in spensieratezza e condivisione».

Per informazioni si può contattare il centro per la famiglia al numero 073378361 o per email all’indirizzo centro.famiglia@paoloricci.org.

