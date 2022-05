Donne al lavoro, Sara Cannillo:

«Le scelgo per la voglia di fare

Maternità? Sarò contenta per loro»

IMPRESE ROSA - Mamma e titolare di un supermercato ha 9 dipendenti di cui 8 sono donne e di ogni fascia di età. La priorità: «E' fondamentale che si trovino bene con le altre»

di Alessandra Pierini

Non solo moda, anche in altri settori le donne sono la maggior parte della forza lavoro. Ne è un esempio il supermercato Pronto in tavola in via Settempeda a San Severino dove oltre alla titolare Sara Cannillo, sono donne 8 dei 9 dipendenti, l’unico uomo lavora nel reparto macelleria. Poi ci sono lei, sua madre e suo papà. Anche Sara ha ben altre priorità rispetto a Elisabetta Franchi, imprenditrice della moda che nei giorni scorsi ha dichiarato di non assumere manager di età inferiore ai 40 anni. Sabrina Storani, imprenditrice di Montefano, ha raccontato ieri che assume donne di tutte le età. Stessa linea quella tenuta da Sara Cannillo che è anche mamma di due bambini. «Seleziono le mie dipendenti in base alla voglia di lavorare e di mettersi in gioco» spiega con grande concretezza.

Come fa le assunzioni?

«Una chiacchierata in orario di negozio in cui espongo le mie esigenze. Io guardo soprattutto se chi si candida ha voglia di lavorare, se è capace stare al pubblico e se ha un minimo di esperienza anche se non è determinante. L’importante è che si trovino bene con le altre dipendenti. Inutile che sia già mamma se poi il lavoro non le piace, se il lavoro».

Attualmente come è composto il suo staff?

«Ho modificato il mio negozio circa 5 anni fa, ho ampliato l’attività con l’inserimento di tre ragazze giovanissime, poco più che ventenni, una ha due gemellini molto piccoli, da lì in poi copriamo praticamente ogni scala di età. Abbiamo anche una donna in pre pensionamento e stiamo assumendo una signora di 51 anni che è stata per tanto tempo titolare di un bar e vuole rimettersi in gioco. Ha tanta volontà quindi ci proviamo».

Come gestirà le maternità?

«Eventuali maternità non mi preoccupano, sono talmente brave nel lavoro che sarei solo contenta per loro. Anche io ho avuto i miei figli mentre lavoravo. Sono stata a casa l’essenziale, so che per loro non sarà così, ma lo affronteremo con serenità. Ciò di cui avremo bisogno è invece un sostegno per sostenere le sostituzioni».

