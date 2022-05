Violenza sessuale sul nipote,

finisce in carcere

TREIA - Un 51enne dovrà scontare cinque anni e sei mesi di reclusione. I carabinieri lo hanno arrestato e portato a Fermo

13 Maggio 2022 - Ore 11:25

Deve scontare la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale nei confronti di minore, il nipotino, commesso in più circostanze in Marocco e a Treia tra i mesi di agosto e ottobre 2015, un 51enne operaio nato in Marocco portato in carcere a Fermo. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Treia hanno eseguito l’ordine di carcerazione, emesso lo stesso giorno dal tribunale ordinario di Macerata – Ufficio esecuzioni penali.

