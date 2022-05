Migrazioni familiari,

nuovo seminario

per gli operatori del settore

MACERATA - Mercoledì 18 maggio l'ultimo appuntamento formativo del progetto coordinato dall'Ambito territoriale sociale e con il Centro Linguistico di Unimc. Aperte le iscrizioni

13 Maggio 2022

Mercoledì 18 maggio, dalle 15 alle 18, si terrà l’ultimo dei tre seminari tematici sulla migrazione volti alla formazione e all’aggiornamento degli operatori del settore pubblico e privato organizzati nell’ambito del Progetto Fami “Nuovi Cittadini Plus”, coordinato dall’Ambito territoriale sociale 15 in collaborazione con il Centro Linguistico dell’Università di Macerata.

Sviluppato con il coordinamento scientifico di Edith Cognigni, docente Unimc, il progetto mira a migliorare i livelli di gestione ed erogazione dei servizi rivolti all’utenza straniera nel territorio locale.

Il seminario dal titolo “Famiglie nella migrazione: dinamiche intergenerazionali e inclusione nei contesti socio-educativi” si incentra sul tema delle migrazioni familiari, approfondendo alcuni aspetti cardine come le relazioni intergenerazionali e di genere, la trasmissione delle lingue e delle culture di origine e l’inclusione dei minori con background migratorio nei contesti socio-educativi.

È prevista la partecipazione di Elisabetta Micciarelli, membro dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale del Ministero dell’Istruzione, che dialogherà con le relatrici sui temi del seminario. Saluti introduttivi: Francesca Chiusaroli, delegata del rettore per i servizi linguistici e lo sviluppo delle competenze linguistiche, Carla Scarponi, coordinatrice dirigente Ambito territoriale sociale 15. Per informazioni e iscrizioni: www.unimc.it.

