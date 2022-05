Ladri in azione nell’entroterra,

in due finiscono a processo

NEL DICEMBRE del 2018 diverse case erano state visitate da malviventi. Due gli imputati al tribunale di Macerata dove oggi si è svolta la prima udienza

Serie di furti nell’entroterra, in due finiscono sotto accusa al tribunale di Macerata dove oggi si è svolta la prima udienza del processo. I fatti che saranno esaminati al processo sono avvenuti in due giornate del dicembre del 2018 quanto a Esanatoglia e Matelica c’erano stati furti e tentativi di furto in alcune abitazioni.

In una di queste, a Matelica, il 12 dicembre del 2018 qualcuno aveva portato via un orologio del valore di 700 euro. Il 18 dicembre, a Esanatoglia, dei ladri erano entrati in un’altra abitazione portando via 1.500 euro in contanti e un paio di orecchini in oro con coralli. Lo stesso giorno, sempre a Esanatoglia, alcuni malviventi erano entrati in una abitazione e avevano rubato un cellulare nuovo ancora imballato, una confezione regalo con all’interno 50 euro, e 150 euro in contanti.

C’è poi un tentativo di furto, sempre il 18 dicembre 2018, all’interno di una abitazione di Matelica dove per entrare i ladri avevano rotto il vetro di una porta finestra ma non erano entrati perché si erano accorti che in casa c’era una donna. Altro tentativo di furto a Esanatoglia dove non erano riusciti a entrare, questo sempre il 18 dicembre. Il 12 dicembre ultimo tentativo di furto contestato anche in quel caso i ladri avevano rotto il vetro di una porta finestra ma non erano riusciti a rubare. Per quei furti sono finiti sotto accusa due persone: Elton Brahelika e Altin Tota. Oggi si è svolta la prima udienza del processo davanti al giudice Francesca Preziosi. L’accusa è sostenuta dal pm Stefano Lanari.

