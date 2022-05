Auto contro moto,

CAMERINO - Lo scontro è avvenuto lungo via D'Accorso intorno alle 17,45. Il ferito, un 61enne residente a Castelraimondo, è stato soccorso con l'eliambulanza. L'incidente è avvenuto con una vettura che si è immessa sulla strada

Schianto in moto a Camerino, un centauro soccorso dall’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. È successo questo pomeriggio intorno alle 17,45 lungo via Andrea D’Accorso.

Il motociclista, 61 anni, originario di Camerino e residente a Castelraimondo, stava salendo lungo la strada quando si è immessa da una via laterale una Fiat Panda con al volante una donna di 59 anni. L’auto ha investito il motociclista che in seguito all’impatto è finito a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le cure al centauro ferito e hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero, giunto sul posto, ha poi trasportato il ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’uomo dopo l’incidente è sempre rimasto vigile, non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna al volante dell’auto è stata soccorsa e portata in ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Camerino per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Inoltre, su disposizione del pm di turno, sono stati sequestrati i mezzi.





