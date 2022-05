A Tolentino la boxe è realtà

RING - E' nata la nuova associazione sportiva fondata da Claudio Cipollari, Luigi Monteverde e Jacopo Porfiri

13 Maggio 2022 - Ore 16:22 - caricamento letture

A Tolentino, in questi giorni è nato un nuovo sodalizio sportivo. Infatti è stata fondata l’Asd Tolentino Boxe da Claudio Cipollari, Luigi Monteverde e Jacopo Porfiri. «L’intento comune è quello di far conoscere ed apprezzare una antica quanto affascinante disciplina sportiva come la boxe, giustamente considerata come un’arte antica da combattimento e che tante soddisfazioni ha regalato agli sportivi italiani grazie alle vittorie di indimenticabili atleti – si legge in una nota del Comune -. A Tolentino sono previsti corsi per avvicinarsi a questo sport nella maniera giusta grazie al supporto del dirigente Claudio Cipollari, dell’istruttore Jacopo Porfiri e del maestro di prima categoria luigi Monteverde. L’Amministrazione comunale con l’Assessore Fausto Pezzanesi ha incontrato i fondatori di questa nuova associazione cittadina e ha auspicato una proficua attività comune nell’interesse della promozione sportiva e con l’augurio di organizzare congiuntamente importanti riunioni pugilistiche».

