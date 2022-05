Sindaco e assessore in Regione,

il sottopasso ferroviario

al centro dell’incontro

MORROVALLE - Summit con il governatore Francesco Acquaroli e l'assessore regionale Guido Castelli per Andrea Staffolani e Mauro Baldassarri: «Gli iter burocratici delle diverse opere pubbliche al centro delle tematiche affrontate»

Il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani e l’assessore Mauro Baldassarri si sono recati ad Ancona, negli uffici della Regione, per incontrare il presidente Francesco Acquaroli e l’assessore Guido Castelli. Un’iniziativa che fa parte della campagna di ascolto degli enti locali, promossa dall’assessore regionale, che porta il titolo di “AscoltiAmo i Comuni”.

«Diverse le tematiche affrontate, in particolare quelle legate agli iter burocratici per diverse opere pubbliche.

La più importante è certamente la realizzazione del sottopasso ferroviario a Trodica – si legge in una nota dell’Ente -. Un intervento di grande rilevanza per la comunità cittadina che scaturisce dalla sinergia tra Regione, Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Comune. Una progettualità al passo con i tempi che mira a rendere più scorrevole e agile il transito dei mezzi in un punto davvero nevralgico per l’area interna e collinare cittadina e del Maceratese più in generale. Si è parlato però anche di edifici e palazzi pubblici che sono stati danneggiati dagli eventi sismici degli anni scorsi e che necessitano di un’urgente opera di riqualificazione, tra cui Palazzo Vicoli, l’ex Convento Francescano di Borgo Marconi, il Palazzo dei Podestà, la Torre civica e le mura e l’arcata della Scesa Voltone».

«Tantissima carne al fuoco, ma è stato un dialogo molto proficuo – commentano Staffolani e Baldassarri – è importante avere un filo diretto di collegamento con la Regione, catalizzatore di tante possibilità per i Comuni, soprattutto quelli medio-piccoli come Morrovalle. Per questo ringraziamo il presidente Acquaroli e l’assessore Castelli per la grande disponibilità e apertura dimostrate concretamente con questo incontro».

