«In arrivo 32 milioni di euro

destinati all’inclusione sociale»

FONDI - Saranno destinati a diverse iniziative nelle Marche. Nel Maceratese sono 7,5 milioni e saranno spalmati nei progetti presentati dalla costa all'entroterra. La deputata Mirella Emiliozzi (M5S): «Rappresentano un supporto per le famiglie e per la gestione di molte difficoltà che possono incontrare nell’arco della vita»

In arrivo per la Regione 32 milioni di euro derivanti dal Pnrr, Missione 5 Inclusione e Coesione. Una grande opportunità per le province di Macerata e Fermo, «possibile solo grazie alla grande determinazione di Giuseppe Conte. Parliamo rispettivamente di 7 milioni e 579 mila euro e di 4 milioni 853mila euro» dice l’onorevole Mirella Emiliozzi, del Movimento 5 Stelle. Il finanziamento arriva dalla direzione generale sulle Politiche sociali del ministero del Lavoro. «I progetti ammessi a finanziamento sono legati al Pnrr e hanno l’obiettivo di promuovere attività di inclusione per soggetti con fragilità e vulnerabilità. Penso agli anziani, alle persone non autosufficienti, ai disabili o senza fissa dimora. Ma non solo. Figurano progetti legati al sostegno alla capacità genitoriale e alla prevenzione delle vulnerabilità di famiglie e bambini. Sono risorse – spiega Emiliozzi – che rappresentano un supporto per le famiglie e per la gestione di molte difficoltà che possono incontrare nell’arco della vita. Destinatari dei fondi possono essere gli Ambiti sociali territoriali (Ats), i singoli comuni e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali».

«È senz’altro un ottimo risultato che le province a me care siano riuscite a cogliere questa occasione – dice Emiliozzi -, presentando progetti evidentemente di valore che sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento. Sono ancor più felice se penso poi ai comuni della montagna colpiti dal sisma che ancora oggi stentano a ripartire. La ripresa del nostro Paese e della nostra Regione non può non passare per l’inclusione sociale, e questi territori svantaggiati hanno un bisogno ancor più pronunciato».

Queste le risorse suddivise per missione ed ente proponente della provincia di Macerata. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini: 211.500 euro (comune Civitanova), 211.500 euro (comune Macerata), 211.500 euro (Unione montana dei Monti Azzurri). Autonomia degli anziani non autosufficienti: 2.460.000 euro (comune Civitanova). Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione: 330mila euro (comune di Macerata). Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali: 210mila euro (Unione montana Marca di Camerino). Percorsi di autonomia per persone con disabilità: 715mila euro (Comune Civitanova), 715mila euro Comune Macerata, 715mila euro (Unione Montana Potenza Esino Musone). Povertà estrema – Housing first: 710.000 euro (comune di Macerata). Povertà estrema – Stazioni di Posta: 1.090.000 euro (comune di Civitanova).

Queste invece le risorse della provincia di Fermo: sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini: 211.500 euro (comune Porto Sant’Elpidio), 211.500 euro (comune Fermo); Autonomia degli anziani non autosufficienti: 2.460.000 euro (comune Fermo); Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione: 330.000 euro (comune di Fermo); Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali: 210.000 euro (comune Porto Sant’Elpidio); Percorsi di autonomia per persone con disabilità: 715.000 euro (comune Fermo), 715.000 euro (comune Porto Sant’Elpidio).

