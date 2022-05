Accusa un malore e cade dalle scale,

trasportata a Torrette

CIVITANOVA - E' successo in via Cavallotti, l'anziana soccorsa dall'eliambulanza e portata all'ospedale di Ancona

Accusa un malore e cade dalle scale, 88enne trasportata a Torrette. E’ successo intorno alle 11 a Civitanova in via Cavallotti, immediati i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Verde che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato Icaro e trasportato l’anziana con l’ambulanza sino all’incontro con l’elicottero, che l’ha trasferita a Torrette in codice rosso.

