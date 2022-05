Schianto all’incrocio,

auto contro un palo:

una ferita all’ospedale

CIVITANOVA - L'incidente tra corso Garibaldi e via Mazzini, la conducente di una Toyota Yaris trasportata dall'ambulanza al pronto soccorso

Scontro fra due auto all’incrocio tra corso Garibaldi e via Mazzini a Civitanova, una donna trasportata al pronto soccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 quando, probabilmente a causa di una mancata precedenza, si sono scontrati due veicoli, una Subaru e una Toyota Yaris condotta da una donna, che è andata a schiantarsi contro un palo. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza hanno prestato sul posto le prime cure del caso alla conducente della vettura per poi trasportarla con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso. La polizia locale si occupa di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, sul posto anche i carabinieri. Rallentamenti al traffico nella zona per il tempo necessario ai rilievi del caso e alla rimozione dei mezzi coinvolti.

