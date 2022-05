Recanati, sosta gratis la sera

NUOVO piano tariffario dei parcheggi. Il sindaco Bravi: «Questa delibera rientra nell’ambito delle iniziative e dei progetti per il rilancio del centro»

Eliminate le tariffe dei parcheggi a pagamento serali a Recanati, già dal mese di maggio si sosta gratis .La Giunta guidata dal sindaco Antonio Bravi ha approvato il nuovo piano tariffario dei parcheggi che si fonda su di una semplificazione delle tariffe a pagamento ed elimina completamente ogni tariffa serale nelle Zone blu di sosta della città.

Oltre alla riduzione delle tariffe orarie, tra le altre novità spicca anche l’eliminazione del costo di rinnovo annuale, pari a 5 euro che i residenti dovevano sostenere per la tessera necessaria ad usufruire della tariffa scontata nel parcheggio multipiano del centro 2.0.

«La nuova delibera di Giunta renderà maggiormente fruibili i parcheggi cittadini e rientra nell’ambito delle iniziative e dei progetti per il rilancio del centro storico di Recanati – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – un problema che riguarda tutte le città e una priorità per la nostra Amministrazione che da tempo lavora per favorire il recupero e il ritorno dei grandi numeri di persone nelle bellissime vie del centro di Recanati e per la conseguente ripresa delle attività commerciali e turistiche. La completa eliminazione delle tariffe di sosta notturne, siamo certi, sarà un incentivo a trascorrere le serate estive nel centro storico della città tra i locali e i numerosi eventi di richiamo che stiamo organizzando».

Il nuovo piano tariffario dei parcheggi a pagamento supera alcune criticità fino ad ora rilevate, come ad esempio: gli aumenti progressivi della tariffa dopo la prima ora di sosta che, innalzando sempre più il costo di parcheggio, costituivano un freno all’utilizzo degli stessi, con conseguente disincentivo e disaffezione degli automobilisti a frequentare le attività gravitanti attorno al centro storico.

Inoltre, viene scongiurato il rischio di un considerevole aumento delle tariffe, dato che, nonostante siano trascorsi numerosi anni dall’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi , neanche stavolta si è proceduto all’aggiornamento all’indice di inflazione Istat (che, invece il contratto di concessione prevedeva come obbligatorio a favore della società).

Questo il nuovo piano tariffario:

TARIFFE DI SOSTA CENTRO STORICO (EX ZONA BLU)

€ 1,20 prima ora

€ 2,00 ore successive

Pagamento minimo: € 0,40 (20 minuti di sosta)

Orario di tariffazione: tutto l’anno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore16:00 alle ore 20:00, nei giorni feriali.

15 minuti di sosta gratuita una volta al giorno (per utenti che utilizzeranno l’applicazione)

TARIFFE DI SOSTA RESTANTE TERRITORIO URBANO (EX ZONA ROSSA E ZONA VERDE)

€ 1,00 per ogni ora

€ 5,00 tariffa giornaliera

Pagamento minimo: € 0,50 (30 minuti di sosta)

Orario di tariffazione: tutto l’anno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore16:00 alle ore 20:00, nei giorni feriali.

15 minuti di sosta gratuita una volta al giorno (per utenti che utilizzeranno l’applicazione)

TARIFFE CAMPER PIAZZALE ROBERTO ANTIOCHIA

€ 7,00 mezza giornata (dalle 0.00 alle ore 12:00 oppure dalle 12:00 alle 24:00)

€ 12,00 tariffa giornaliera (dalle 0.00 alle 24:00)

Orario di tariffazione: tutto l’anno, giorni feriali e festivi, 24 h su 24h

TARIFFA AUTOBUS PIAZZALE ROBERTO ANTIOCHIA

€ 35,00 mezza giornata (dalle 0.00 alle ore 12:00 oppure dalle 12:00 alle 24:00)

€ 50,00 tariffa giornaliera (dalle 0.00 alle 24:00)

Orario di tariffazione: tutto l’anno, giorni feriali e festivi, 24 h su 24h

TARIFFE PARCHEGGIO DI STRUTTURA CENTRO CITTA’ 2.0

RESIDENTI € 0,60 per ogni ora di sosta, con tariffa massima giornaliera di € 6,00;

NON RESIDENTI € 1,20 per ogni ora di sosta

Orario di tariffazione: tutto l’anno, giorni feriali e festivi, 24 h su 24h

ABBONAMENTI:

Abbonamenti per residenti o non residenti che lavorano a Recanati:

– Abbonamento mensile: € 16,00 per 7 ore di sosta al giorno (assegnando un monte ore mensile da consumarsi anche non consecutivamente e accumulabili con il giorno successivo a deconto sul totale pagato per massimo di 210 ore mensili);

– Abbonamento mensile di € 20,00 per 12 ore di sosta al giorno (assegnando un monte ore mensile da consumarsi anche non consecutivamente e accumulabili con il giorno successivo a deconto sul totale pagato per un massimo di 360 ore mensili);

– Abbonamento notturno mensile di € 20,00 per la sosta dalle ore 20:00 alle ore 08:00 per tutti i giorni;

– Abbonamento mensile di € 30,00 valido nell’orario di 24 ore, tutti i giorni, riservato a residenti nel Comune di Recanati;

– Per i primi 100 abbonati e per i primi 3 mesi di nuove tariffe (periodo di promozione) l’abbonamento mensile senza limiti di tempo sarà distribuito al costo di € 25,00;

– Ai residenti titolari di abbonamento sarà riservato uno sconto del 30% sul costo dell’abbonamento senza limite di orario;

Abbonamento per non residenti senza limite di orario:

– abbonamento di € 30,00 per non residenti, senza limite di orario, della durata di 15 giorni;

– abbonamento di € 60,00 per non residenti, senza limiti di orario, della durata di 30 giorni;

– Carnet commercianti e banchi mercato di 50 tickets per 1 ora di sosta presso il parcheggio al costo di € 25,00;

-Carnet commercianti e banchi mercato di 50 tickets per 2 ore di sosta presso il parcheggio al costo di € 50,00;

Tariffa di € 6,00 al giorno, con orario 0-24, per ospiti di Alberghi o B&B o simili del Comune di Recanati;

