Michele Antonelli in marcia,

a Dudince un grande crono

ATLETICA - Il maceratese dell'Areonautica segna la sua seconda prestazione di sempre sui 35 chilometri

11 Maggio 2022 - Ore 16:16 - caricamento letture

Torna in gara il portacolori del C. S. Aeronautica, Michele Antonelli e nella Tappa Gold del World Athletics Race Walking Tour di Dudince, nella Repubblica Slovacca, centra di nuovo un grande crono. Nella 35 km, che vedeva al via gran parte dei migliori specialisti mondiali, segna la sua seconda prestazione di sempre con 2h33’59”. Un tempo ben al di sotto rispetto a quello fissato per il minimo Europeo (2h35’30) che fa ben sperare nella convocazione azzurra per il marciatore maceratese. Pur non avendo finalizzato la prova Antonelli coglie un ottimo 19° posto, confermando inoltre i notevoli progressi tecnici, non ricevendo alcun richiamo dai giudici presenti lungo il percorso e finendo a soli 19” dal suo record. Per l’allievo di Alessandro Garozzo un’altra tappa di avvicinamento ai vertici internazionali ed una utile esperienza in quella che oramai sarà la distanza più lunga per gli specialisti del tacco-punta. Ora la preparazione prevede un ulteriore passo nella velocizzazione della sua azione ed il prossimo impegno sarà il 28 maggio a La Coruna in Spagna, in un’altra tappa del Gold Tour in una 20 km.

