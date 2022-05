«Dissesto idrogeologico,

opere in via di completamento

nell’area dell’alta Valpotenza»

CRITICITA'- Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Renzo Marinelli: «Investiti 755 milioni di euro per la messa in sicurezza di territorio, cittadini e imprese»

«In dirittura di arrivo la messa a terra del finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico dell’alta Valpotenza». Lo comunica il capogruppo della Lega in consiglio regionale Renzo Marinelli che «si è fortemente speso per risolvere questa forte criticità del territorio che va da Fiuminata a San Severino fin da quando era sindaco di Castelraimondo».

«Dopo aver inaugurato a fine aprile scorso i ponti di Castello e Massa nel territorio di Fiuminata (leggi l’articolo), ora avanti con l’ultimo stralcio dei lavori: le opere idrauliche lungo i corsi e sulle sponde per prevenire disastri come l’esondazione del 2012 – spiega Marinelli, ricordando che circa 755 milioni di euro sono stati destinati complessivamente agli interventi -. Avendo vissuto dal di dentro tutto l’iter di progetto, a partire dall’accesso ai finanziamenti, posso confermare come gli interventi siano tutti rispondenti alla filosofia della prevenzione, indispensabile per affrontare una criticità complessa come il dissesto idrogeologico in aree a forte esposizione sismica. Garantiti i collegamenti con ponti di concezione moderna, ridotta l’alberazione spontanea degli alvei, verranno ora realizzate quelle opere idrauliche che, insieme al consolidamento delle sponde, metteranno in sicurezza un territorio che ha innumerevoli potenzialità naturalistiche da tradurre in appeal turistico che non possono essere compromesse».

