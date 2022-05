Sei vittorie consecutive

e l’Urbanitas Apiro vola ai playoff

Due posti per tre squadre nel girone E

TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - I rosanero di Fabrizi salgono al quarto posto nel gruppo C, dietro il Fabiani Matelica, e si assicurano un posto per gli spareggi promozione. Una fra Amatori Appignano, Lorese e Union Picena resterà fuori, a meno che il Pievebovigliana (secondo) non salirà in Seconda vincendo la Coppa Marche e libererebbe una casella nella griglia

di Michele Carbonari

Si delinea la griglia playoff nel girone E di Terza categoria. Pievebovigliana e Academy Civitanovese, entrambe vincenti nel penultimo turno di campionato, si giocano il secondo posto, divise da appena due lunghezze. I biancoverdi mostrano la manita al Corridonia Fc grazie ai gol di Paniccià (rigore), Giulio Fede (in anticipo sul portiere), Misici (punizione dalla distanza), Vitali (destro da posizione defilata) e Ramadori (tap in).

I rossoblu di Marcotulli, invece, calano il poker alla Giovanile Corridoniense, estromettendola matematicamente da un posto in zona playoff. Le doppiette dei bomber Chierichetti e Cerquetella regalano il successo e vanificano i gol locali di Rinaldesi (bis personale in contropiede e di tap in) e Velardinelli (dal limite). Si giocano le ultime due posizioni Amatori Appignano (44), Lorese ed Union Picena (appaiate a quota 43). In caso di vittoria della finale di Coppa Marche del Pievebovigliana che garantisce di diritto un posto in Seconda categoria (appuntamento mercoledì 18 maggio alle 20 ad Ancona contro il Monte Porzio), si aprirebbero le porte alla squadra che resterà fuori.

I biancorossi centrano il blitz in casa del Serralta trascinati da Angeloni (in tuffo di testa sull’angolo di Francioni) e dallo stesso Francioni (sul primo palo in contropiede). I ragazzi di Armini esagerano contro lo Sforzacosta, travolto dalle doppiette di Basili e di Morganti, oltre al guizzo personale di Boccanera (5-0). I giallorossi, in inferiorità numerica, agguantano il 2 a 2 in pieno recupero (decisivo Zallocco) contro il Camerino Castelraimondo, che con la doppietta di Brusciotti (entrambi in diagonale) aveva solo momentaneamente ribaltato il vantaggio locale firmato da Senigagliesi. Infine, la Giovanile Nicolò Ceselli espugna di misura Colbuccaro: determinante Gianmarco Bianchini. Mentre la capolista Promos, già promossa, fa suo il testa coda nella tana del Boca Civitanova (al quale non bastano i guizzi di Gallotta, Sbrasciani e Mucci): gonfiano la rete due volte Scoppa (di rapina e in contropiede) ed Elzan Elmazi (destro rasoterra sul primo palo e da fuori area sotto la traversa) e una Guzzini (punizione dal limite).

Nel girone F, invece, esagera il Monte San Martino, che con un punteggio tennistico batte il Servigliano: gonfiano la rete Ciocci, Marconi (doppietta), Peretti e i fratelli Morichetti (Emanuele e Luca). Grazie all’ennesimo successo i ragazzi di Bottoni consolidano il secondo posto. Nel gruppo C le due maceratesi Fabiani Matelica (terza) ed Urbanitas Apiro (quarta) si assicurano i playoff. I ragazzi di Mosconi calano il tris esterno al Le Torri trascinati da Lunadei e Bartilotta (bis personale), mentre i rosanero stendono il Serra Sant’Abbondio grazie a Filipponi e Tabarcea.

La squadra della settimana: Urbanitas Apiro. La squadra della settimana: Urbanitas Apiro. I rosanero di Francesco Fabrizi conquistano la sesta vittoria consecutiva e con una giornata di anticipo si assicurano un posto in zona playoff. Un’importante cavalcata finale che regala chances di promozione, anche se il percorso da compiere, a testa bassa come predica il mister, è ancora lungo.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (12esima giornata di ritorno):

Serralta – Amatori Appignano 0-2

Giovanile Corridoniense – Academy Civitanovese 3-4

Boca Civitanova – Promos 3-5

Union Picena – Camerino Castelraimondo 2-2

Colbuccaro – Giovanile Nicolò Ceselli 0-1

Lorese – Sforzacosta 5-0

Corridonia Fc – Pievebovigliana 1-6

CLASSIFICA: Promos 60, Pievebovigliana 51, Academy Civitanovese 49, Amatori Appignano 44, Lorese e Union Picena 43, Giovanile Corridoniense 38, Colbuccaro e Camerino Castelraimondo 37, Serralta 26, Sforzacosta 20, Giovanile Nicolò Ceselli 18, Corridonia Fc 12, Boca Civitanova 9.

TERZA CATEGORIA – GIRONE F (decima giornata di ritorno):

Monte San Martino – Servigliano 6-1

CLASSIFICA: Usa Fermo 2021 65, Monte San Martino 57, Tirassegno 53, Nuova Faleria e Montelparo 52, Ponzano Giberto 50, Atletico Monte Urano 47, Torrese 31, Save the Youths 30, Audax Montegiorgio 28, Servigliano 27, Spes Valdaso e Lapedonese 20, Grottese 17, Campiglione Monte Urano 14, Union Calcio 12.

TERZA CATEGORIA – GIRONE C (12esima giornata di ritorno):

Serra Sant’Abbondio – Urbanitas Apiro 1-2

Le Torri Castelplanio – Fabiani Matelica

CLASSIFICA: Valle del Giano 57, Misa 53, Urbanitas Apiro 48, Fabiani Matelica 47, Ostra 46, Real Vallone 45, Rosora Angeli 43, Virtus Corinaldo 39, Real Sassoferrato 37, Galassia Sport 22, Renato Lupetti 20, Poggio San Marcello 18, Le Torri 8, Sant’Abbondio 6.

