“Processo alla memoria”,

documentario al Cinema Italia

MACERATA - La proiezione dell'inchiesta dedicata alla storia di una Ong russa per i diritti umani (Memorial) organizzata per sabato alle 17 da Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti del gruppo consiliare M5stelle

10 Maggio 2022 - Ore 09:18 - caricamento letture

Processo alla memoria (Začistka pamjati) è un’inchiesta di Konstantin Goldenzweig (TvRain) dedicata alla storia di Memorial in Russia, ong fondata dal premio Nobel Andrej Sacharov, insieme a Arsenij Roginskij, Lev Ponomarëv e altri attivisti per i diritti civili impegnati nella riabilitazione della verità sulle vittime dello stalinismo. Il documentario sarà presentato sabato 14 maggio al Cinema Italia dal professor Marco Sabbatini, docente di letteratura russa, storia della cultura russa e lingua e traduzione russa all’università di Pisa e lo stesso sarà disponibile per rispondere alle domande del pubblico. L’appuntamento, promosso da Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti del gruppo consiliare M5stelle Macerata prevede l’ingresso libero dalle 17 con la proiezione avverrà alle 17,30.

