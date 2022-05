Nuova statua della Madonna

al bivio della mattonata

Era stata rubata

RECANATI - E' stata benedetta e posizionata nell'edicola. Il parroco don Iagnesh Konganawor: «Perdoniamo chi ha compiuto questo atto»

10 Maggio 2022

Benedetta la nuova statua della Madonna al bivio della Mattonata a Recanati, lì dove pochi mesi fa era stata rubata.

Dopo il furto subìto i fedeli non si sono dati per vinti e, grazie alla donazione della signora Carmela Pipino e all’aiuto di Nardino Beccacece, presidente del Comitato Santa Lucia, la nuova statua è stata collocata nell’edicola. La cerimonia di benedizione è avvenuta domenica pomeriggio da parte del parroco don Iagnesh Konganawor il quale, felice di vedere un folto gruppo di fedeli raccolti in un’atmosfera intensa e suggestiva, ha ringraziato in particolare chi ha lavorato e donato la nuova statua. «Questa sacra edicola è un punto di riferimento e protezione per tutti i viaggiatori – ha dichiarato – Oggi, festa della mamma, affidiamoci alla Mamma Celeste e perdoniamo chi ha compiuto questo atto» Poi ha rivolto il suo pensiero a tutte le persone che soffrono, all’Ucraina con l’invito a pregare per la pace. Vicino al sacerdote due rappresentanti della Confraternita della Misericordia e della “Buona Morte”, realtà che anima le sacre rappresentazioni del Venerdì Santo.

«L’edicola dal 1954 – si legge in una nota – si trova al centro di un’aiuola spartitraffico situata lungo la provinciale per Montefano all’altezza di una curva, poco prima del rione Santa Lucia. Violarla, non è stato soltanto un gesto irrispettoso verso un’immagine di culto, ma un’offesa alle persone che se ne prendono cura. Oggi queste edicole e i luoghi dove esse sorgono rappresentano un patrimonio non solo di fede ma anche storico e culturale che va tutelato e preservato. In questi luoghi, infatti, si svolgono ancora oggi pellegrinaggi e, lungo il percorso o presso le edicole, i fedeli vi sostano per recitare il santo Rosario. Questa cerimonia ha trasformato un vero e proprio sfregio alla comunità in un’occasione per dimostrare la perseveranza nel prestare grande attenzione verso l’edicola votiva dove vengono posti addobbi floreali e si cura la manutenzione e il decoro. Grazie a questa nuova Madonnina si potrà continuare la tradizione del mese mariano e vivere un momento comunitario di fede tramandato di generazione in generazione».

