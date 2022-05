GustaPorto, una “piazza a mare”

tra performance e pesce gourmet

«Il mood è onde, impronte ed energie»

CIVITANOVA - Sabato 14 e domenica 15 maggio la quinta edizione della manifestazione presentata questa mattina da Angelo Serri, direttore di Tipicità. Il sindaco Ciarapica: «Sarà un momento per approfondire temi importanti, come le microplastiche». La comandante della Capitaneria Ylenia Ritucci: «Il tema è il porto intelligente ma anche sicuro e per questo stiamo lavorando con la Regione»

Un nuovo murales al porto, assaggi di mare gourmet accompagnati da vini locali e birre artigianali, performance nei moletti e le diverse versioni de “lu pulentò co’ li furbi, l’abbiti e le patate” nei locali aderenti. Una vera propria “piazza a mare” accoglierà, nell’area portuale di Civitanova, turisti, curiosi e gourmet in occasione di GustaPorto sabato 14 e domenica 15 maggio. Il porto intelligente è il tema di questa edizione, presentata questa mattina al Club Vela.



«La manifestazione GustaPorto, giunta alla sua quinta edizione – ha spiegato Angelo Serri, direttore di Tipicità – dopo due anni di modalità phygital torna completamente “in presenza” ed inaugura il Grand Tour delle Marche 2022, il consolidato circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità, con Anci Marche, la collaborazione della Regione ed una grande squadra di partner. Onde, impronte ed energie è il “mood” di questa edizione, che vuole esplorare i nuovi equilibri del rapporto uomo-mare, a cominciare dall’Agorà che sabato mattina vedrà protagonisti, al Mercato Ittico, autorevoli interlocutori coordinati da Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG 5».

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha sottolineato che «in cinque anni GustaPorto è diventato un evento sempre più inclusivo. Pesca, turismo, ristorazione, cultura, tanti mondi diversi che collaborano per valorizzare la nostra città ed il territorio. GustaPorto è anche un momento per approfondire temi importanti, come le microplastiche, e per valorizzare la nuova configurazione del porto ed i servizi aggiuntivi che si stanno approntando, come l’ex cantiere che l’amministrazione ha recentemente riqualificato. Ed oggi annunciamo con orgoglio anche la diciannovesima bandiera blu per Civitanova, della quale ho appena avuto notizia».

Ylenia Ritucci, comandante della Capitaneria di Porto, ha evidenziato che «il porto intelligente, tema di quest’anno di GustaPorto, significa anche ridurre al minimo gli impatti negativi, come ha dimostrato Civitanova. Un porto intelligente è quello che riesce a far condividere tante attività e che diviene luogo di ritrovo della popolazione, come GustaPorto dimostra. In questo senso abbiamo lavorato per rendere la manifestazione ancora più sicura, perché un porto intelligente è anche un porto sicuro e, in questo senso, si sta lavorando con opere infrastrutturali anche con la Regione Marche».

IL PROGRAMMA – Nel pomeriggio di sabato, alle 17, al centro dell’attenzione il museo di arte urbana “Vedo a Colori”, curato da Giulio Vesprini che presenta il nuovo virtual tour della città tra le opere di “street art” ed inaugura l’ennesima opera di un ciclo che, in dodici anni di attività, ha portato il porto di Civitanova ad essere uno dei “più colorati” d’Italia.

Sabato e domenica, a partire dalle ore 17, la “piazza a mare” di Civitanova si anima con il “Port Food”, assaggi di mare “gourmet” proposti, a bordo della cucina mobile “Venere Nera”, da Andrea De Carolis di Sandwich Time, Caterina Marchetti di BAC Cresceria, Paolo Paniccia della nuova gestione Club Vela Osteria, Alessandra Scarpetta e Simone Scipioni di Raphael Beach, Barbara Settembri per l’Accademia di Tipicità. Prelibatezze che saranno accompagnate da vini locali e birre artigianali, con la collaborazione di Marchigianamente.

Nei moletti, simbolico spazio di congiunzione tra mare e terra, si susseguiranno performance di artisti nazionali e locali che interpreteranno il rapporto uomo-mare in inconsuete rappresentazioni: le percussioni da riciclo di Dom Urban Drummer, fisicità e benessere con Getfly Giumrope, “onde” sonore tra recitazione e musica con la scuola comunale di recitazione.

L’uomo ed il mare è anche il titolo della mostra fotografica proposta da Mario Barboni, pescatore fotografo che ben interpreta il senso della manifestazione.

Allo Scalalaggio Anconetani, nell’area portuale dei cantieri, il fine settimana si vivacizza con “nuova sostenibilità” grazie all’associazione Moto Ondoso, tra laboratori di abbigliamento da riciclo, arte del mosaico e performance musicali di Giovanni Neve e Sofia Tornambene.

Da sabato 14 fino a domenica 22 maggio “Occhio a li furbi!” è l’indicazione da seguire per assaggiare nei locali aderenti le diverse versioni de “lu pulentò co’ li furbi, l’abbiti e le patate”, il piatto tipico ed esclusivo di Civitanova mentre, nello stesso periodo, il circuito di strutture ricettive “GustaPorto week” propone speciali soluzioni di soggiorno.

GustaPorto è promossa dal Comune di Civitanova in collaborazione con ben 22 sodalizi ed associazioni cittadine. Nell’occasione sono anche stati attivati laboratori formativi con gli studenti di Unimc e quelli di Scienze Gastronomiche Unicam.

Tutte le info sulla manifestazione nel sito www.gustaporto.it

Le realtà che collaborano a GustaPorto:

Associazione Albergatori Civitanova Marche; A.B.A.T.; Associazione Marinerie d’Italia e d’Europa; Società Cooperativa Casa del Pescatore; Il Madiere; Mercato Ittico Civitanovese; GEA Marche; Centriamo; CIViaggi, DMO Civitanova Turismo; CNA Macerata; Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo; Confcommercio Marche Centrali; Civitanova all’Opera; Contemporanea 2.0; Plastiglomeri e associazione Joseph; Marchigianamente; Moto Ondoso; Vedo a Colori-Museo di Arte Urbana.

