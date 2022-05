Economia circolare,

corso di formazione

dedicato alle imprese

PROGETTO - Rientra nell'accordo tra Unicam e Confindustria siglato a dicembre

10 Maggio 2022 - Ore 18:12 - caricamento letture

In arrivo un corso di formazione “Strategie di economia circolare” che rientra nell’accordo siglato lo scorso dicembre tra Confindustria Macerata e l’Università di Camerino, con il sostegno di Bper Banca volto alla realizzazione di attività di collaborazione per accompagnare e supportare le imprese nella transizione verso un’economia più circolare e sostenibile. Il corso prevede la partecipazione in qualità di docenti di esperti Unicam, Enea e Manifaktura, una start-up innovativa, nata nel 2020, con l’obiettivo di facilitare tutte quelle organizzazioni che intendono avviare un percorso d’innovazione, attraverso progettazione, capitale relazionale, gestione e formazione, in particolare sui temi legati all’economia circolare e industria 4.0

«Con questa iniziativa – ha detto Francesco Balducci, referente Unicam per l’accordo e ceo di Manifaktura – avviamo concretamente le attività di formazione previste nell’accordo di collaborazione. Il corso, rivolto ad imprenditori e loro collaboratori che intendono conoscere ed applicare strategie e perseguire azioni di economia circolare, valutare nuovi modelli di mercato e rendere i propri prodotti e servizi maggiormente competitivi e sostenibili, si articolerà in 5 appuntamenti, che potranno essere seguiti sia on line che in presenza, a partire dal prossimo 13 maggio». Il primo incontro sarà incentrato su “Introduzione all’economia circolare: una visione generale di questo nuovo paradigma” e si terrà alla sede di Confindustria. Si proseguirà il 27 maggio con “Gli strumenti di valutazione ambientale di prodotto: Lca (valutazione del ciclo di vita di un prodotto) e Pef (Product Environmental Footprint)” al Chip Unicam. “Regolamenti Cam (Criteri ambientali minimi), mappature leed e calcolo della circolarità di un prodotto” saranno al centro dell’incontro del 17 giugno alla sede di Confindustria Macerata. Il Chip Unicam ospiterà il 15 luglio l’incontro “Come caratterizzare i materiali compositi innovativi in un’ottica di economia circolare”. Il percorso formativo si concluderà il 23 settembre con l’incontro su “Etichette ambientali (ecolabel, Epd, Green Made in Italy) e comunicazione delle asserzioni ambientali per evitare Green Washing” nella sede di Confindustria.

