Diritto all’acqua,

tornano i “Colloqui” Eum

MACERATA - Domani alle 15 la presentazione in diretta social del libro di Francesca Testella

10 Maggio 2022 - Ore 10:33 - caricamento letture

Ritornano i Colloqui organizzati dall’Eum, la casa editrice dell’università di Macerata insieme alla scuola di studi superiori “Giacomo Leopardi”. Domani alle 15 in diretta sui canali YouTube e Facebook dell’ateneo, presentazione del libro “Diritto all’acqua e statuto della risorsa idrica con particolare riguardo a proprietà e tariffa” di Francesca Testella. Con l’autrice ne parlerà il presidente delle Eum Luca De Benedictis.

Il testo affronta il tema dello statuto della risorsa idrica nei rapporti con il principio di sostenibilità e con il riconoscimento dell’accesso di tutti all’acqua quale diritto fondamentale, muovendo dapprima dai contesti giuridici internazionale ed europeo per poi concentrarsi su quello italiano, analizzando nello specifico il duplice profilo della proprietà e della gestione dell’acqua e arrivando a trarre conclusioni e proposte ricostruttive anche per il tramite della comparazione con l’esperienza dell’Olanda. In un quadro di sintesi conclusivo il lavoro si sofferma su una proposta che riconduce la proprietà dell’acqua alla proprietà ambientale quale nozione in grado di evidenziare i limiti e le caratteristiche della risorsa e di fattore di riequilibrio tra istanze sociali, economiche e di sostenibilità negli usi della stessa. Francesca Testella è laureata in Giurisprudenza all’Università di Macerata e ha svolto attività di ricerca sui temi ambientali. Attualmente è assegnista di ricerca all’Enea e docente a contratto all’Università di Urbino.

