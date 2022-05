Sef supera la fase regionale

e vola alla finale nazionale

dei campionati di società

ATLETICA - I Master della società di Macerata scenderanno in pista nel mese di settembre a Modena

9 Maggio 2022 - Ore 15:36 - caricamento letture

Obiettivo centrato per la Sef Macerata che, nonostante una formazione ridotta a causa di vari infortuni, si è qualificata per la finale nazionale dei Campionati di società di atletica Master che si svolgeranno a settembre a Modena. La fase regionale, superata dalla formazione maceratese con 9.108 punti per gli uomini e 9.016 per le donne, si è svolta nel fine settimana scorso allo stadio Mirco Aghetoni di Fabriano dove sono scese in campo le rappresentative di Marche e Umbria.

Tredici, su un totale di quindici, le discipline coperte dagli atleti seffini. Questi i nomi dei protagonisti che hanno dato il proprio contributo alla conquista della fase nazionale del Campionato di società master: per la squadra femminile: Federica Gentilucci (100 metri e salto in lungo), Graziella Mercuri (100 metri, 200 e staffetta 4×100), Fabrizia Fabiani (100 metri e staffetta 4×100), Antonella Sirianni (100, 200 e staffetta 4×100), Cinzia Copponi (100, 200 e staffetta 4×100), Amalia Micozzi (100 metri), Silvia Bianco (100 e 200 metri), Nadia Pacetti (100 e staffetta 4×100), Magdalena Pandele (400 metri, disco e staffetta 4×400), Tiziana Tiberi (1500 metri e staffetta 4×400), Patrizia Nardi (marcia 3000 metri e salto triplo) Valentina Carletti (salto in lungo e staffetta 4×100) Maria Pia Luchetti (lancio del disco e pseo), Paola Zerbini (peso e martello), Iolanda Centioni (salto in alto e martello) Gabriella Belardinelli (giavellotto e martello), Raffaela Rambozzi (salto in alto, giavellotto e staffetta 4×100), Anna Paola Ferrucci (200 e staffetta 4×100), Barbara Carnevali (800 metri e staffetta 4×400) e Cristiana Piangiarelli (staffetta 4×400).

Per gli uomini: Maurizio Riccitelli (lungo e triplo), Giulio Mallardi (marcia 3Km e disco), Vincenzo Cappella (disco e giavellotto), Andrea Dania (salto in alto), Alessandro Porro (peso e giavellotto), Luca Salvatori (100 metri piani, 200 e staffetta 4×100), Alessandro Tifi (400 metri piani e staffetta 4×400), Livio Bugiardini (100, 200 e staffetta 4×100), Roberto Mandolesi (100, staffetta 4×100 e 4×400), Nunzio Spina (1500 metri piani, 800 e staffetta 4×400), Ivano Formiconi (5.000 metri e 1500) Fabio Pallotta (5000 metri), Gabriele Ferramondo (peso e martello), Aldo Strappini (staffetta 4×400).

