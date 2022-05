Matelica, la Promozione ad un passo

Al San Claudio il derby salvezza

PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I biancorossi di Bartoccetti calano il poker in rimonta al Caldarola e si portano a più otto sulla seconda a tre giornate dal termine: protagonista il difensore Ferretti, autore di una doppietta (a segno anche il compagno di reparto Carletti Orsini), gloria anche per Albanese. I rossoblu di Fontana vincono in rimonta contro il Cska Amatori trascinati da Giri, De Santis e Angeletti

di Michele Carbonari

Il Matelica ad un passo dalla Promozione.

La capolista del girone C di Prima categoria cala il poker in rimonta al Caldarola e si porta a più otto dalla seconda a tre giornate dal termine. Al Giovanni Paolo II l’attaccante ospite Duca (in contropiede) spaventa i ragazzi di Bartoccetti, che nella ripresa si scatenano trascinati dalla doppietta di Ferretti (sulla punizione di Scotini e direttamente da calcio piazzato, palla all’incrocio) e dai gol di Carletti Orsini (incornata sempre servito da Scotini) e di Albanese (in ripartenza). Il Matelica approfitta del mezzo passo falso dell’Elfa Tolentino, scivolata al terzo posto, a Camerino: al Luzi finisce a reti inviolate, per i padroni di casa si tratta del terzo 0-0 nelle ultime quattro uscite. Coglie l’occasione il Casette Verdini, che sale in seconda posizione in virtù del blitz di misura a San Biagio di Osimo contro il fanalino di coda: decisivo Ramadori (destro a giro sul secondo palo, imbeccato da Aquino), dopo le due traverse colpite dai locali. Conclude il trio ravvicinato il Montemilone Pollenza, anche’esso vittorioso con il punteggio di 1 a 0: un dubbio rigore di Garbuglia nel finale di partita piega l’Urbis Salvia, che chiude in dieci.

Pure l’Appignanese consolida il proprio quinto posto, che vale l’ultima posizione playoff. Carboni (punizione), Medei (tiro dal limite) e Guerrero (in mischia) calano il tris al Pioraco, al quale non basta il momentaneo pareggio di Mannucci da calcio piazzato. I giallorossi di Marinelli subiscono il sorpasso del San Claudio, che fa suo il derby e lo scontro diretto contro il Cska Amatori Corridonia. Il rossoblu Giri sblocca il le ostilità, Salvucci fa doppietta e firma la rimonta, ma De Santis (conclusione sul secondo palo) e Angeletti (a tu per tu con il portiere) ribaltano il punteggio e fissano il 3 a 2 definitivo. I ragazzi di Fontana sperano nella salvezza e si portano a meno tre dall’Elpidiense Cascinare, ko fra le mura amiche per mano della Settempeda: determinante Ulissi nella ripresa.

È matematica la permanenza in categoria della Folgore Castelraimondo, corsara all’inglese a Villa Musone grazie ai gol di Pallotta (di testa sulla punizione di Simone Lori) e di Dashi (assist di Belli).

La top 11 (4-3-3): Morlacco (Casette Verdini); Di Luca (Camerino), Danny Vittorini (Elfa Tolentino), Ferretti (Matelica), Alzapiedi (Urbis Salvia); Papavero (Montemilone Pollenza), Giri (San Claudio), Botta (Settempeda); Salvucci (Cska Amatori Corridonia), Pallotta (Folgore Castelraimondo), Medei (Appignanese). All.: Fontana (San Claudio).

Il personaggio della settimana: Alessandro Ferretti (Matelica). Il centrale di difesa avvia la rimonta dei suoi, realizzando una doppietta e il settimo centro personale in campionato, uno in più del compagno di reparto Carletti Orsini (anche lui a segno nel poker al Caldarola). Con una retroguardia che prende poche reti e addirittura è decisiva in fase offensiva, i biancorossi sono veramente vicini al traguardo della Promozione.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (12esima giornata di ritorno):

Elpidiense Cascinare – Settempeda 0-1

Camerino – Elfa Tolentino 0-0

Matelica – Caldarola 4-1

Pioraco – Appignanese 1-3

San Claudio – Cska Amatori Corridonia 3-2

San Biagio – Casette Verdini 0-1

Villa Musone – Folgore Castelraimondo 0-2

Montemilone Pollenza – Urbis Salvia 1-0

CLASSIFICA: Matelica 60, Casette Verdini 52, Elfa Tolentino 51, Montemilone Pollenza 50, Appignanese 48, Caldarola e Settempeda 40, Folgore Castelraimondo 38, Camerino 33, Urbis Salvia 32, Elpidiense Cascinare 29, San Claudio e Villa Musone 26, Pioraco 24, Cska Amatori Corridonia 23, San Biagio 19.

