Tolentino scivola al terzo posto:

il Castelnuovo Vomano pareggia in dieci

SERIE D - In Abruzzo finisce 1 a 1, non basta il quarto gol stagionale del 2004 Mengani. I cremisi non sfruttano le tante occasioni da gol e il vantaggio numerico da inizio secondo tempo. Il Trastevere secondo è a +2, mentre l'Atletico Terme Fiuggi quarto è a -5

8 Maggio 2022 - Ore 18:23 - caricamento letture

Il Tolentino si lascia sfuggire il secondo posto a Castelnuovo Vomano. In terra abruzzese finisce 1 a 1, con i cremisi che in vantaggio di un gol (Mengani approfitta di un errore del portiere avversario) e di un uomo (espulso Alfieri ad inizio ripresa) vengono ripresi a metà secondo tempo da D’Egidio. Ora il Trastevere è avanti di due punti, mentre la terza piazza dei ragazzi di Mosconi sembrano al sicuro visti i cinque punti di vantaggio sull’Atletico Terme Fiuggi. Mercoledì, invece, il Tolentino sarà impegnato al Della Vittoria contro la Sambenedettese nel turno infrasettimanale.

La cronaca. La prima occasione è dei padroni di casa, Prestianni spara alto un rigore in movimento. Il Tolentino c’è e Zammarchi manda fuori di poco. Stessa sorte anche per la conclusione di Bartoli. Al 19′, invece, i cremisi passano in vantaggio: clamoroso errore di Scardillo, che perde la palla in uscita, Mengani è in agguato e deposita a porta vuota (è il quarto centro stagionale per il 2004). I ragazzi di Mosconi non si accontentano e insistono. Al 24′ destro dalla distanza di Nonni, vola Scardillo. Alla mezz’ora Padovani serve Zammarchi che tira al volo di destro, Sanseverino si immola e devia in angolo. Il capitano cremisi gira a lato di poco sul seguente corner. Il Castelnuovo Vomano ha un unico sussulto con Casimirri (fuori). Il Tolentino spinge anche nel finale di frazione. Zammarchi rientra e tira, para Scardillo. Lancio di Bucosse, sponda aerea di Padovani per l’inserimento di Bartoli e tocco fuori di un soffio. La ripresa si apre ancora in favore dei giovani maceratesi. Al 3′ Alfieri protesta troppo e in pochi secondi rimedia due cartellini gialli: Castelnuovo Vomano in dieci. Qualche minuto dopo Scardillo commette un altro errore, Zammarchi tenta il pallonetto ma la sfera termina a lato. I due si “sfida” nuovamente e il portiere ha la meglio. Il Tolentino pecca di precisione e non chiude la partita e alla prima occasione nella ripresa (23′) gli abruzzesi trovano il pareggio: Sanseverinati crossa dalla sinistra, D’Egidio ci mette la testa e supera Bucosse. I locali ci credono e lo stesso Sanseverino avanza e impegna il portiere cremisi, che si rifugia in angolo. Poi ci prova Zammarchi, Scardillo stavolta è attento. Finisce 1 a 1.

Il tabellino di Castelnuovo Vomano – Tolentino 1-1:

CASTELNUOVO VOMANO: Scardillo, Ludovici, Sanseverino, Cangemi, Casimirri (11′ s.t. Pulsoni), Terrenzio (L. Emili), D’Egidio, Prestianni, Coly, Alfieri, Sparvoli. A disp.: Alonzi, Campestre, Tondo, Scacco, Ragni, Bubalo, Morelli. All.: Di Fabio.

TOLENTINO: Bucosse, Nonni, Salvatelli, Bonacchi, Miccoli, Strano, Mengani, Bartoli, Padovani, Zammarchi (43′ s.t. Conti), Capezzani. A disp.: Marricchi, Stefoni, Giaconi, Fofana, Lattanzi, Tortelli, Tartarelli, Moscati. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Manzo di Torre Annunziata (Savino di Napoli – Cazzuto di Formia)

RETI: 19′ p.t. Mengani, 23′ s.t. D’Egidio

NOTE: ammoniti: Strano, Capezzani, Sparvoli, Alfieri. Espulso: al 3′ s.t. Alfieri (doppio giallo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA