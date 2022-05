Rimonta da urlo nel palas pieno,

Cbf Balducci batte Mondovì 3-2:

Macerata ad un passo dalla A1 (Foto)

VOLLEY - Le ragazze di coach Paniconi trionfano al tie break dopo aver perso primo e terzo set, spinte dal tifo del Banca Macerata Forum. Il match point promozione domenica in Piemonte

8 Maggio 2022 - Ore 19:47

Cbf Balducci ad un passo dalla serie A. L’Helvia Recina vince gara 1 della finale promozione contro Mondovì in un Banca Macerata Forum pieno di sostenitori (con la zona di Fontescodella invasa dalle auto come ai tempi della Lube e i veicoli parcheggiati fino alla rotonda fra via Tucci e via Mattei). Ddomenica prossima, alle 17 in Piemonte al PalaManera, le ragazze di coach Paniconi potranno scrivere la storia centrando il salto nella massima serie del volley italiano.

Dopo un primo set a favore di Mondovì, le parti si invertono nel secondo e la gara va in equilibrio. Il terzo parziale viaggia a senso unico per le ospiti; così come il quarto è saldamente nelle mani delle padrone di casa. Questa gara1 si decide pertanto al tie break ed è Macerata ad avere più carattere e mettere nel forziere il risultato al termine di una rimonta memorabile.

Tanti errori da ambo le metà campo nell’avvio del match (4-4). Mondovì trova il break (4-6), le padrone di casa ricuciono (6-6). Una Lpm Bam ordinata e precisa allunga (6-9) e mantiene le distanze (8-12). La Cbf Balducci non ci sta e ritrova la parità (12-12). Si viaggia in equilibrio (18-18). Macerata passa in vantaggio (19-18) e coach Solforati chiede il time out. Al ritorno in campo le squadre avanzano a braccetto (21-21), spingendo su ogni azione e regalando lunghi ed intensi scambi. Le rossoblu spingono sull’acceleratore (21-24) e questa volta è la panchina maceratese a fermare il gioco E’ Mondovì a chiudere a proprio favore (21-25).

L’entusiasmo della vittoria del primo set, guida le ospiti nel secondo (3-7). l’Lpm Bam Mondovì a suon di attacchi allunga (6-11), costringendo la panchina di casa al time out. Con una grande prova corale le piemontesi viaggiano veloci (8-14). Macerata cerca di accorciare (13-14), ma le avversarie ruggiscono più forte (14-17). Come nella precedente frazione, il finale si scalda (20-20). Macerata passa in vantaggio (21-20), trova il break e pareggia i conti (25-22).

L’Lpm Bam Mondovì cerca il riscatto e l’avvio del terzo parziale è di stampo rossoblu (8-12). Le ospiti volano sul 12-21 e scrivono il 13-25.

Si torna sul taraflex. E’la Cbf Balducci a dettare l’inizio del set (8-5), con Solforati che chiede il time out. Mondovì prova ad accorciare (8-7), ma le padrone di casa sono più determinate (11-7). Arriva la reazione delle ospiti (12-9), ma non basta per fermare l’avanzata maceratese (25-15). Un equilibrio perfetto che rende questa gara di finale ancora più emozionante.

Macerata parte meglio (6-2) e mantiene il vantaggio al cambio campo (8-5). Mondovì accorcia (9-8), le padrone di casa rispondono e allungano (11-8). L’Lpm Bam affila gli artigli (11-10). Macerata si aggiudica il match e si porta 1-0 sulla serie di Finale (15-10).

Il tabellino:

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (21-25, 25-22, 13-25, 25-15, 15-10)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci 2, Fiesoli 9, Cosi 7, Malik 24, Michieletto 12, Pizzolato 13, Bresciani (L), Peretti, Stroppa, Ghezzi, Gasparroni, Martinelli. All. Paniconi.

LPM BAM MONDOVI’: Hardeman 19, Molinaro 6, Taborelli 25, Trevisan 10, Montani 6, Cumino, Bisconti (L), Bonifacio 1, Pasquino, Ferrarini. All. Solforati.

ARBITRI: Nava, De Simeis. NOTE – Durata set: 24′, 25′, 21′, 21′, 16′; Tot: 107′.

Top scorers: Taborelli V. (25) Malik P. (24) Hardeman L. (19)

Top servers: Hardeman L. (2) Trevisan F. (1) Taborelli V. (1)

Top blockers: Pizzolato V. (6) Taborelli V. (4) Hardeman L. (3)

(foto di Fabio Falcioni)

