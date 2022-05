Poker Sangiustese: è in zona playoff

Valdichienti vince ma è fuori dai giochi

La Jesina espugna Montefano

ECCELLENZA - Zira (doppietta), Iori e Tomassetti stendono il Grottammare e trascinano i rossoblu al quinto posto, da conservare nell'ultima giornata sull'Atletico Azzurra Colli che insegue a meno due. Sono quattro invece i punti che distanziano i calzaturieri dagli uomini di Bolzan, nonostante la vittoria ai danni dell'Urbania (stesa da Triana e David Nasif). I leoncelli battono 2 a 1 in rimonta i viola, vano il gol di Gigli

8 Maggio 2022 - Ore 19:14 - caricamento letture

La Sangiustese rientra prepotentemente nella zona play del campionato d’Eccellenza. I rossoblu di Viti calano il poker in rimonta a Grottammare e salgono al quinto posto solitario, a quota 50 punti (due in più dell’Atletico Azzurra Colli). In riviera, De Panicis porta in vantaggio i suoi (già retrocessi) approfittando di un errore di Ferri. I calzaturieri ribaltano il punteggio nella ripresa trascinati da Zira (di testa sugli sviluppi di un angolo), Iori (rigore conquistato dallo stesso Zira, steso dal portiere locale), Tomassetti (gran tiro dentro l’area) e ancora Zira (bomba su punizione all’incrocio). La Sangiustese dovrà difendere il piazzamento playoff nel prossimo turno, quando al La Croce di Montegranaro arriverà il Porto Sant’Elpidio.

Fuori dagli spareggi promozione invece il Valdichienti Ponte, nonostante la vittoria per 2 a 1 sull’Urbania: impossibile recuperare quattro punti ai cugini rossoblu. Al Comunale di Villa San Filippo succede tutto nella ripresa: l’ospite Farias pareggia il vantaggio di Triana, mentre David Nasif allo scadere regala il successo ai ragazzi di Bolzan, che chiuderanno il campionato ad Urbino. Il Montefano cade 2 a 1 di fronte al pubblico amico al cospetto della Jesina, quarta forza del torneo. I viola di Menghini restano a quota 42 e nell’ultimo turno saranno di scena nella tana del Fabriano Cerreto. Al Dell’Immacolata Gigli sblocca al 39′ trasformando di prima intenzione un assist basso di Latini, precedentemente servito da Bonacci. Rientrati in campo dall’intervallo, la Jesina pareggia: Mistura è ben appostato sul secondo palo, sugli sviluppi di un angolo, e timbra il tap in. Il sorpasso invece porta la firma di Perri, che spedisce la palla all’incrocio dei pali. Dopo aver subito lo svantaggio il Montefano preme sull’acceleratore collezionando diverse palle gol, senza mai trovare la marcatura

Il tabellino di Grottammare – Sangiustese 1-4:

GROTTAMMARE: Fatone, Orsini, Tombolini (16′ s.t. Manni), Andrea Fiscaletti, Stefano Fiscaletti, Ruggieri, Jallow (30′ s.t. Amatucci), Fuglini (30′ s.t. Giorgetti), Todisco (18′ s.t. Morelli), Palestrini, De Panicis (40′ s.t. Camela). A disp.: Palanca, Traini, Haxhiu, Mballo. All.: Stallone.

SANGIUSTESE: Barufaldi, Pagliarini, Stortini (39′ s.t. Casati), Iuvalè, Ferri (5′ s.t. Zira), Monserrat, Ercoli (5′ s.t. Basconi), Ciuciani (40′ s.t. Merzoug), Iori, Olivieri (35′ s.t. Iacoponi), Tomassetti. A disp.: Amico, Tarulli, Doci, Tassi. All.: Viti.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Marchei di Ascoli – Aureli di San Benedetto)

RETI: 42′ p.t. De Panicis, 15′ s.t. Zira, 29′ s.t. Iori, 33′ s.t. Tomassetti, 38′ s.t. Zira.

Il tabellino di Valdichienti Ponte – Urbania 2-1:

VALDICHIENTI PONTE: Mallozzi, Frinconi, Cernetti, David Nasif, Borgese, Comotto, Titone, Ciccarelli, Triana, Trillini, Fioretti. A disp.: Rossi, Drudi, Colonna, Lattanzi, Sfasciabasti, Guercio, Rapagnani, Del Brutto, Papa. All.: Bolzan.

URBANIA: Ducci, Aluigi, Tuci, Giovanelli, Renghi, Temellini, Patrignani, Fiorucci, Fraternali, Farias, Cantucci. A disp.: Cappelloni, Rossi, Colarieti, Sema, Brisigotti, Bicchiarelli, Caselli, Lucciarini, Sparaventi. All.: Tasso.

TERNA ARBITRALE: Skura di Biella (Pascoli di Macerata – Sannucci di Macerata)

RETI: 15′ s.t. Triana, 30′ s.t. Farias, 45′ s.t. David Nasif

Il tabellino di Montefano – Jesina 1-2:

MONTEFANO: Bentivogli, Monaco, Galassi, Mercurio, Orlietti (26′ p.t. Pigini), Guzzini (21′ s.t. Carotti), Latini (32′ s.t. Kerjota), Gigli (7′ s.t. Alla), Dell’Aquila, Palmucci, Bonacci (32′ s.t. Storani). A disp.: Barbato, F. Camilloni, Zannini, E. De Luca. All.: Menghini.

JESINA: Minerva, Martedì (34′ s.t. Tiriboco), Cameruccio, Garofoli (38′ s.t. Evangelisti), Lucarini, Mistura, Giovannini (24′ s.t. Rossi), Zagaglia, Perri, Nazzarelli (45′ s.t. Paolucci), Monachesi. A disp.: Anconetani, Brocani, Domenichetti, Longhi, Giorgetti. All.: Strappini.

TERNA ARBITRALE: Sarnari di Macerata (Gasparini di Macerata – Varagona di Ancona)

RETI: 39′ p.t. Gigli, 1′ s.t. Mistura, 21′ s.t. Perri

NOTE: ammoniti: Monaco e Cameruccio. Angoli: 4-2.

