Nuovo campo da tennis,

taglio del nastro a Porto Potenza

INAUGURAZIONE - E' il quarto del Centro sportivo di via Olimpia. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Tartabini, il vice Casciotti e il presidente del club Grassetti

8 Maggio 2022 - Ore 09:59 - caricamento letture

Una struttura nuova, di ultima generazione, pronta ad accogliere i colpi di racchetta di appassionati e piccoli allievi: è stato inaugurato ieri a Porto Potenza il quarto campo da tennis del Centro sportivo di via Olimpia, completamente rinnovato. L’impianto, con fondo in resina, va ad allargare l’offerta destinata ai membri del Tennis Club e ai piccoli allievi della scuola di tennis. In seguito al taglio del nastro sono state due allieve della scuola di tennis, di 12 e 14 anni, a testare per prime il nuovo campo. «Siamo davvero felici per questa nuova opportunità che speriamo serva ad allargare la platea di coloro che si avvicinano a questo sport – ha commentato il presidente del Tennis Club, Rovaldo Grassetti – Questo pomeriggio abbiamo visto tanti appassionati ma anche tanti volti nuovi. Che sia di buon auspicio. Un grazie all’amministrazione comunale per la collaborazione e per l’investimento fatto».

E il tennis non sarà l’unico sport a poter godere di nuove strutture nel contesto potentino: sono numerosi infatti i progetti che prenderanno forma nei prossimi mesi in seguito agli investimenti messi in campo dall’amministrazione comunale, sia per il borgo che per il litorale. «Ci prepariamo ad inaugurare tra qualche settimana il nuovo campo da basket e pallavolo all’interno della scuola media di Potenza Picena. – spiega il vicesindaco con delega allo sport, Giulio Casciotti – Una struttura destinata alla scuola, ma anche alle associazioni sportive del capoluogo. Abbiamo poi in cantiere la realizzazione degli spogliatoi che renderanno finalmente fruibile al cento per cento il centro sportivo di San Girio, mentre a Porto Potenza arriverà un nuovo campo da calcio in erba sintetica». Tanti fronti con un unico obiettivo: «Dare ai nostri ragazzi delle sane opportunità di crescita. Lo sport è un momento importante di sviluppo e condivisione. La nostra città ha tante realtà associative che sono un vero punto di riferimento e che ci rendono inclusivi, sotto tutti i punti di vista. Non possiamo che proseguire con orgoglio su questa strada».

