Chimici, progettisti e agenti:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Confindustria Macerata e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi venditori per la rete commerciale

8 Maggio 2022 - Ore 09:52 - caricamento letture

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Si offre:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per società di consulenza aziendale un/a impiegato/a addetto/a pratiche amministrative/contabili (cod. annuncio Conf 314). La risorsa verrà formata con rapporto di tirocinio extracurriculare in pratiche di finanza agevolata, pratiche amministrative varie anche nell’ ambito della segreteria avanzata. Si richiede diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio, ottima conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo precisione, disponibilità, capacità di lavorare in team e organizzazione del lavoro. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per società di consulenza aziendale un/a laureato/a in chimica o ingegneria ambientale o ingegneria gestionale (cod. annuncio Conf 315). Si richiede esperienza minima in aziende manifatturiere, conoscenza dei cicli e dei processi produttivi aziendali, conoscenza dei temi legati alla sostenibilità. Buona conoscenza del pacchetto office, degli strumenti informatici e della lingua inglese. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca infine per società di consulenza aziendale un/a progettista di bandi per la divisione ingegneria- industria 4.0 (cod. annuncio Conf 316). Il candidato/a ideale ha una formazione tecnico/scientifica, laurea in Ingegneria Industriale, Gestionale, Meccanica, Elettronica, Meccatronica, dell’Automazione, Informatica, Fisica e Matematica – e ha maturato esperienza nell’ambito tecnico, con conoscenze anche della finanza agevolata per i bandi regionali e nazionali. Avrà il compito di redigere perizie e relazioni tecniche relative ai progetti di investimento con capacità di elaborare progetti inerenti le finalità dei bandi agevolativi. Completano il profilo precisione, capacità organizzativa, passione per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Per questi annunci inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR

I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Seguono le offerte del Centro Impiego di Tolentino:

Hotel/ristorante cerca un/a cuoco/a esperto/a (disponibilità vitto e alloggio). Sede di lavoro: Prov. Trento. Rif.: 12141

Associazione di categoria cerca operatori Caf esperti part time. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12140

Impresa edile cerca personale anche senza esperienza. Sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 12142

Struttura settore ristorazione cerca camerieri di sala. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 12139

Pelletteria cerca un selezionatore pelli e un autista con patente C. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12138

Azienda metalmeccanica cerca un/a impiegato/a ufficio acquisti. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 12137

Bar cerca un/a barista/cameriera/e preferibile con esperienza. Sede di lavoro: Fabriano. Rif.: 12136

Parrucchieria cerca una parrucchiera esperta part time. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12135

Impresa elettronica cerca un cablatore/assemblatore elettronico. Sede di lavoro: Urbisaglia. Rif.: 12134

Marmista cerca un operaio generico. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12133

Pelletteria cerca: tagliatori esperti, orlatrici esperte, diplomate moda. Sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 12132

Azienda settore confezioni cerca una stiratrice esperta. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 12131

Impresa stradale cerca manovali generici e un escavatorista con patente C. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 12130

Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 12129

Azienda settore alimentari cerca un operaio generico. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 12127

Azienda settore tessile cerca diplomati tecnici con età max 29 anni. Sede di lavoro: Castelraimondo. Rif.: 12126

Mensa cerca un/a cuoco/a esperto part time. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 12123

Agriturismo cerca una lavapiatti e addetta alle pulizie part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12122

Chi fosse interessato alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti telefonare ai numeri: 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA