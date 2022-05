«In prima linea per l’emergenza,

il nostro grazie a Croce Verde

e Protezione Civile»

MOGLIANO - Doppio evento organizzato dall'amministrazione e dalla pro loco. Alle 17 premiazione e alle 21 concerto dell'orchestra fiati "Insieme per gli altri"

7 Maggio 2022

“Volontari in prima linea per l’emergenza”, un evento per celebrare per celebrare il riconoscimento alla Protezione Civile e alla Croce Verde per l’impegno e la professionalità profusi alla cittadinanza durante il periodo di emergenza pandemica. Ad organizzarlo per domani (domenica 8 maggio) a Mogliano l’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Mogliano organizzano l’evento.

La premiazione avverrà alle 17 all’auditorium San Nicolò alla presenza del sindaco Cecilia Cesetti, della giunta comunale del dirigente regionale della Protezione Civile Stefano Stefoni, il funzionario regionale della protezione civile Mauro Perugini e il presidente della Croce Verde di Macerata Angelo Sciapichetti.

«Un’ iniziativa che torna a farci riflettere sul ruolo prezioso svolto dal mondo del volontariato per la comunità – afferma il sindaco – In tempo di pandemia, abbiamo riscoperto l’importanza dell’aiuto reciproco e l’esigenza di proteggere salute e benessere, come beni primari. Il Covid ha stravolto e modificato le nostre vite, ma non ha mai fermato l’azione dei volontari guidati dallo spirito di servizio e dall’attenzione agli altri. Ringrazio particolarmente la Protezione Civile comunale e la Croce Verde per l’ottimo lavoro che hanno e stanno portando avanti per gli anziani e per i più fragili».

A seguire, alle 21, al Teatro Apollo di Mogliano serata musicale con l’Orchestra di Fiati “Insieme per gli altri” diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri. Il concerto è gratuito ed è offerto al pubblico con ingresso libero: l’orchestra sostiene quanti si prodigano per il bene comune e per il bene degli altri; i suoi concerti sono brillanti e sanno coinvolgere ed entusiasmare il pubblico.

