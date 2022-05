Da ostetrica a scrittrice di gialli,

Giuseppina Torregrossa a Macerata Racconta

FESTIVAL - Domani la giornata conclusiva. Tra i protagonisti anche Gino Castaldo nel duello tra Beatles e Rolling Stones e Vincenzo Varagona che presenterà il suo libro "I segreti della Moby Prince". IL PROGRAMMA

7 Maggio 2022

Domenica con Macerata Racconta per la giornata finale del festival dedicato alla letteratura Al Teatro della Filarmonica domani doppio appuntamento. Alle 18.30, presentata da Chiara Valerio, ci sarà Giuseppina Torregrossa con “Morte accidentale di un amministratore di condominio”. Un giallo ironico e sottilmente perfido, ambientato in un condominio che altro non è che un concentrato di potere da prima repubblica che fa perdere il realismo e regala l’illusione che la vita sia eterna. Il quadro di una giustizia alla buona che sta sempre dalla parte del più forte e scarica le responsabilità sui più deboli.

Giuseppina Torregrossa è una delle scrittrici italiane più amate. E’ arrivata alla scrittura solo in età adulta dopo aver studiato medicina. La scrittrice è laureata in medicina e chirurgia e specializzata in ginecologia. Ha lavorato come ostetrica al policlinico Umberto I di Roma. Il suo esordio come scrittrice è arrivato all’età di 51 anni, nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo, L’assaggiatrice e con il monologo teatrale Adele ha vinto nel 2008 il premio opera prima “Donne e teatro” di Roma. Tra gli altri suoi romanzi ricordiamo Il conto delle minne (Mondadori 2009), tradotto in dieci lingue, Manna e miele, Ferro e fuoco (Mondadori 2011), Panza e prisenza (Mondadori 2013), La miscela segreta di casa Olivares (Mondadori 2014), ll figlio maschio (Rizzoli 2015), Cortile nostalgia (Rizzoli 2017), Il basilico di Palazzo Galletti (Mondadori 2018), Il sanguinaccio dell’immacolata (Mondadori 2019), Al contrario (Feltrinelli 2021) e Morte accidentale di un amministratore di condominio (Marsilio, 2021). Nel 2015 è stata insignita del Premio Baccante.

Alle 21.15 ultimo “duello”, quello di cui parlerà Gino Castaldo. “Let it be o Let it bleed? Essere o sanguinare? Questo è il problema”. Beatles o Rolling Stones? Nessuna opposizione pi§ di questa ha diviso milioni di appassionati negli ultimi cinquant’anni. E noi, da che parte stiamo? Il giornalista e critico musicale, con il suo inconfondibile stile e l’ausilio di filmati di repertorio, spiegherà la storia di questa infinita sfida.

Gino Castaldo tra i piú popolari giornalisti e critici musicali italiani, scrive per il quotidiano “La Repubblica”. Insieme con Ernesto Assante, tiene le Lezioni di rock “Viaggio al centro della musica” con lo scopo di approfondire, la storia di coloro che sono entrati nella leggenda del rock. Conduce i programmi Playlist su Radio Capital e “Back2Back” su Radio2. Sempre per la RAI, conduce le dirette radiofoniche del Festival di Sanremo e la trasmissione “Magazzini Musicali”, settimanale di attualità e musica. Come autore ha pubblicato importanti volumi tra cui gli ultimi tre sono “Il romanzo della canzone italiana” (Einaudi 2019), “Lucio Dalla” (Mondadori 2021)e “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e Dionisiaci” (Einaudi 2022)

In mattinata, alle 12, alla Galleria degli Antichi forni, Michela Marzano con “Stirpe e vergona” un incontro con Loredana Lipperini sull’identità, la memoria e la necessità di non smettere di interrogarci per evitare di commettere gli stessi errori del passato.

Alle 16.30 il giornalista Vincenzo Varagona presenterà il suo libro “I segreti della Moby Prince” mentre alle 17.30 al cinema Italia in anteprima nazionale, ci saranno i dodici candidati del Premio Strega 2022, promosso da Fondazione Bellonci e Strega Alberti in collaborazione con Bper Banca, ovvero gli autori Marco Amerighi, Fabio Bacà, Alessandro Bertante, Alessandra Carati, Mario Desiati, Veronica Galletta, Marino Magliani Jana Karsaiová Marino Davide Orecchio Claudio Piersanti Veronica Raimo e Daniela Ranieri.

Alle 18 alla Galleria degli Antichi forni “Strana compagnia El Duende”, narrazioni animate per bambini 3- 11 anni (consigliata la prenotazione a giovani@macerataracconta.it ).

Info: info@macerataracconta.it , www.macerataracconta.it, canali social Facebook e Instagram della manifestazione.

