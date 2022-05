Lavori al sottopasso,

cambia la viabilità

MACERATA - Ordinanza della polizia municipale per il tratto tra via Don Bosco e via Urbino

Cambia la viabilità tra via Don Bosco e via Urbino a Macerata. «Per consentire – si legge in una nota del Comune – di effettuare lavori di ristrutturazione e risanamento del sottovia ferroviario di via Cincinelli, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione stradale in via Marche, nel tratto compreso tra via Don Bosco e via Urbino».

Il provvedimento in vigore da lunedì 9 maggio a venerdì 13 maggio prevede:

– via Marche (tratto compreso tra via Don Bosco e il sottovia ferroviario) il divieto di transito eccetto veicoli diretti al supermercato Coal;

– via Marche (tratto compreso tra via Urbino e la medesima via) direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Urbino verso la stessa strada.

