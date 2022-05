In superstrada sulla carrozzina elettrica,

interviene la polizia (Video)

CIVITANOVA - L'uomo ha imboccato la strada per errore. E' subito uscito allo svincolo della zona industriale A. Agli agenti ha spiegato che doveva andare a Montecosaro

L'uomo sulla carrozzina in superstrada

«E quella che cos’è?», devono essersi domandati gli automobilisti che prontamente hanno telefonato alla polizia, alle 11 di questa mattina, per segnalare che lungo la superstrada era in viaggio un uomo su di una carrozzina elettrica. Si muoveva lungo la corsia di emergenza. Da Civitanova verso l’entroterra. Di strada ne ha fatta poca. Sia per la velocità ridotta che può raggiungere una carrozzina, sia perché prontamente è intervenuta una pattuglia del commissariato di Civitanova. L’uomo è uscito allo svincolo della zona industriale A di Civitanova, scortato dalla polizia. Agli agenti ha spiegato che per errore è entrato in superstrada. Doveva portare la carrozzina a Montecosaro, ha aggiunto, a una ditta per la manutenzione.

