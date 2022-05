Il musical al teatro Rossini:

ecco Malefica

e la Bella Addormentata nel Bosco

CIVITANOVA - L'appuntamento con la compagnia Neverland di Fano domani, sabato, alle 21,15

Arriva anche a Civitanova l’atteso musical Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco. Una storia per tutte le età, portata in scena dalla Compagnia Neverland di Fano. L’appuntamento è per sabato 14 maggio al teatro Rossini (ore 21.15).

Si tratta di una fiaba del passato rivisitata nella storia, arricchita di nuove avventure e personaggi proprio per essere ancora più magica: una favola romantica e avventurosa che allo stesso tempo affronta temi d’importanza sociale come l’amicizia, la fiducia, la speranza, il tradimento, l’amore e il valore della famiglia.

Il musical catapulterà il pubblico di bambini e adulti in un’atmosfera suggestiva come quella del bosco incantato tra fate ed elfi danzanti e una selva oscura dove vive la perfida strega del male con orchi brutti e stolti, tra magia nera e incantesimi. Insomma, sarà uno spettacolo esilarante, coinvolgente, incredibilmente magico e commovente. Perché l’amore vero, alla fine, supererà ogni barriera, anche quella del tempo.

Le musiche e le liriche sono di Stefania Paterniani. Le scenografie originali dei maestri carristi del Carnevale di Fano (il più antico d’Italia), gli originalissimi costumi di Monia Baldassarri, Laura Marzoli e Nicole Marsano (Rossini Opera Festival). Il musical ha già collezionato oltre 50 repliche in tutt’Italia, da Milano a Roma, da Genova a Torino, da Trento a Cagliari, fino al prestigioso Teatro Ariston di Sanremo. Biglietti acquistabili su Vivaticket (QUI), su Liveticket (QUI), alla biglietteria del teatro Rossini e presso tutti i punti vendita Amat.

