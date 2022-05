Bcc di Recanati e Colmurano,

l’utile netto vola oltre i 2 milioni

ECONOMIA - L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio e ha stabilito di destinare a riserva legale indivisibile 2.230.130 euro e al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 68.973 euro

6 Maggio 2022 - Ore 17:00 - caricamento letture

Oltre 2 milioni di utile netto per la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano. Il bilancio è stato approvato questa mattina a Recanati dall’assemblea ordinaria dei soci che si è svolta in presenza.

«Il bilancio approvato – si legge in una nota dell’istituto – ha evidenziato un utile netto pari a 2.299.103 euro con una performance quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente, a conferma del trend positivo che la Banca regista ormai da diversi anni. Una particolare annotazione va fatta per l’incremento del margine di interesse (+25% rispetto al 2020) e del margine da servizi (+8%), oltre che per gli impieghi commerciali che hanno raggiunto i 360/mln, accompagnati da un netto miglioramento della qualità del credito con un +8,4% di crediti in bonis rispetto allo scorso anno. La raccolta diretta ha superato i 580/mln (+ 12% rispetto al 2020) e l’indiretta ha oltrepassato la linea dei 200/mln (+7% rispetto al 2020) con la qualificata che si è avvicinata al traguardo del 150/mln (+ 15% rispetto al 2020)».

Tra gli argomenti all’ordine del giorno ha assunto un significato di rilievo il recepimento delle nuove disposizioni sul governo societario delle Banche, con particolare attenzione alla quota di genere, argomento verso il quale l’intero Gruppo Bcc Iccrea è particolarmente sensibile ed attento.

«In relazione al risultato di esercizio 2021 – prosegue la nota – è stata approvata la proposta del Cda di ripartire l’utile netto a riserva legale indivisibile per 2.230.130 euro e al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione per i restanti 68.973 euro (pari al 3% degli utili netti annuali). I risultati di bilancio confermano il percorso virtuoso intrapreso dalla Banca e la validità delle strategie adottate negli ultimi anni, con un modello di business vincente e in grado di affrontare ogni fase del mercato». Come afferma il presidente Sandrino Bertini, la banca sarà chiamata a gestire con equilibrio e competenza le richieste di sostegno che arriveranno dalle attività economiche e dalle famiglie, soprattutto in questo periodo difficile per l’economia mondiale, le cui conseguenze impatteranno notevolmente nell’economia nazionale e locale. La Bcc di Recanati e Colmurano è pronta a svolgere un ruolo da protagonista ed essere un punto di riferimento solido per il tessuto economico marchigiano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA