Scuola, lavoro e ragazzi:

al via il progetto OrientaMenti

MACERATA - Il Comune, in collaborazione con la società cooperativa Il faro, organizza un percorso per colore che desiderano mettersi alla prova e tracciare la propria strada scolastica e lavorativa

5 Maggio 2022 - Ore 12:45 - caricamento letture

Il comune di Macerata, in collaborazione con la società cooperativa Il faro, organizza “OrientaMenti, ability experience”, un percorso di orientamento dedicato ai ragazzi che desiderano mettersi alla prova e tracciare la propria strada scolastica e lavorativa. «L’attenzione verso le giovani generazioni deve essere sempre alta, soprattutto riguardo alla loro occupazione e al loro percorso formativo – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. Orientare i ragazzi nelle scelte che riguardano il loro futuro è una priorità a cui non possiamo sottrarci. Questa serie di incontri ha perciò l’importante finalità di accompagnare i ragazzi nelle scelte del percorso formativo e lavorativo». Gli incontri, indirizzati ai ragazzi che si stanno affacciando al mondo del lavoro, saranno sviluppati insieme al dottor Antonio Cervigni, psicologo e psicoterapeuta, e alla dottoressa Chiara Smerilli, counselor, e si terranno tutti i lunedì di maggio (9, 16, 23 e 30) dalle 10 alle 12 all’auditorium della biblioteca comunale Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto 2. Per iscriversi è possibile inviare una mail con nome, cognome e data di nascita all’indirizzo beatrice.pini@ilfarosociale.it.

