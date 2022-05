Bandiera Blu, Porto Recanati spera:

c’è l’invito alla cerimonia di assegnazione

VESSILLO - L'invito è arrivato dopo le convocazioni di Civitanova e Potenza Picena. L'assessore Casali: «Speriamo sia propedeutica all’assegnazione del riconoscimento, non accade da 8 anni»

5 Maggio 2022

Potrebbero tornare ad essere tre, come non accadeva dal 2013, le Bandiere Blu che sventolano sui litorali della provincia di Macerata. Un invito dell’ultimo momento, alla cerimonia di assegnazione del vessillo, è arrivato anche al Comune di Porto Recanati.

Nei giorni scorsi, infatti, erano state rese note le convocazioni di Civitanova e Potenza Picena: la città guidata dal sindaco Andrea Michelini sembrava essere rimasta fuori ancora una volta. Nelle ultime ore, invece, a riaccendere la speranza di una riconquista del riconoscimento, ci ha pensato l’invito giunto anche a Porto Recanati.

La cerimonia si terrà il prossimo 10 maggio, in diretta Facebook, come comunicato dalla Foundation Environmental Education che ogni anno, in base a 32 criteri, stabilisce la qualità della balneazione per l’assegnazione della Bandiera Blu.

«Sappiamo che per il momento si tratta solo di una convocazione formale ad un evento al quale il nostro Comune è stato invitato – riferisce l’assessore al Turismo Giuseppe Casali in una nota -. Speriamo che questa convocazione possa essere propedeutica all’assegnazione dell’ambito vessillo, ma al momento rimaniamo con i piedi per terra perché non abbiamo la certezza di essere tra i Comuni prescelti. Da ormai otto anni non abbiamo più avuto questo riconoscimento e questo ci invita alla prudenza, fermo restando che il solo fatto di essere stati convocati ad un evento di tale importanza ci rende comunque orgogliosi».

Resta a dita incrociate il sindaco Andrea Michelini, consapevole dell’importanza del vessillo per una città a vocazione turistica come la sua.

«Porto Recanati – dice il primo cittadino – ad oggi ha avuto il pregio di poter esporre la Bandiera Blu per dieci volte negli anni passati e siamo consci dell’importanza a livello turistico che tale riconoscimento potrebbe avere su una città che fonda la propria economia sul turismo e sul benessere dei nostri ospiti. Guardiamo dunque con molta fiducia alla giornata di martedì con l’auspicio che le cose possano andare come tutti speriamo». Alla cerimonia parteciperanno anche Civitanova, che se dovesse ricevere il vessillo registrerebbe il 19esimo riconoscimento consecutivo, e Potenza Picena per la quale sarebbe il 15esimo anno di Bandiera Blu.

